Coronavirus.- Detinguda una dona a Ontinyent per negar-se en reiterades ocasions a posar-se la mascareta

Els fets van ocórrer sobre les dotze i mitja d'aquesta nit quan els agents que realitzaven tasques de prevenció per un carrer d'Ontinyent van observar una dona que caminava sense portar la mascareta.

Els policies li van preguntar a la dona les raons per les quals no portava la mascareta i li van recordar que el seu ús era obligatori des que va entrar en vigor el citat decret. Però la dona els va contestar que no la portava perquè no li donava la gana, i els va dir: "no me la vaig a posar, ni me la posaré mai, perquè sóc una persona lliure", "açò només passa ací", segons les mateixes fonts.

Els agents li van indicar que si no disposava d'una mascareta, ells podrien proporcionar-li una, al mateix temps que li l'oferien, però ella es va negar rotundament a posar-li-la, per la qual cosa li van informar que en eixe cas haurien de procedir a alçar-li un acta de denúncia pel Decret Llei 11/20 per no fer ús de la mateixa.

La dona va continuar en la seua actitud pel que els agents li van realitzar un escorcoll superficial localitzant-li diverses mascaretes entre les seues pertinences i van esbrinar que ja havia sigut advertida en diverses ocasions del què implicava no portar posada la mascareta d'ús obligatori.

Finalment, els policies després d'instar-li en reiterades ocasions al fet que li la posara i tindre coneixement que havia sigut proposada per a sanció en huit ocasions va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de desobediència greu. La detinguda, sense antecedents policials, ha passat aquest matí a disposició judicial.

Durant el mes de setembre han sigut detingudes quatre persones a la Comunitat Valenciana, tres d'elles en la província de València. Fa uns dies va ser detinguda una dona per atemptat a agent de l'autoritat entre altres raons perquè no complia les mesures sanitàries establides.