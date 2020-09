El PSOE pide al delegado de la Junta que explique la repercusión de Andalucía en Marcha en la provincia

"Nos preguntamos por qué el delegado ausente Pablo García, que ahora tiene más tiempo para dedicarle a las labores instituciones y no a los líos internos de su partido, aún no ha contado en qué consiste este plan y cuáles son los criterios que lo sustentan", ha manifestado la secretaria de Política Municipal, Olga Manzano, que ha criticado que esta iniciativa "carezca" de memoria económica.

En una comparecencia informativa junto al parlamentario andaluz socialista Gerardo Sánchez, la secretaria de Política Municipal también ha instado al responsable del Gobierno andaluz a que "salga de su escondite de una vez y resuelva los verdaderos problemas de la ciudadanía".

Desde que comenzó la pandemia, ha señalado la dirigente socialista, "no lo hemos oído hablar sobre las incidencias que caracterizan el inicio de curso escolar, ni sobre el caos sanitario o la situación que atraviesa la atención primeria".

Pero tampoco, ha precisado, "hemos oído a Pablo García dar una explicación sobre los contagios en las residencias de mayores o en el Hospital Virgen de las Nieves u ofrecer una solución para resolver las carencias en materia de transporte interurbano de la provincia".

"Es más, ni siquiera se ha sentado" con los alcaldes que "le han pedido amparo y que mediara para que la Consejería de Educación no les pidiera que asumieran en solitario la desinfección de los centros escolares", ha subrayado durante su intervención, tras lamentar su "nulo" interés por la realidad que vive la provincia en este momento.

Así las cosas, para la dirigente socialista, sería conveniente que García "pusiera los pies en el suelo y se diera un baño de realidad y de camino detallara los criterios que el plan Andalucía en Marcha contempla para que la provincia vuelva a la senda de crecimiento".

"Queremos saber por qué contemplan unas actuaciones y otras no, por qué se han recogido obras que ya estaban incluidas en presupuestos anteriores, por qué se han excluido algunas de las grandes promesas del PP y del Gobierno andaluz para Granada y por qué no se han primado los proyectos sanitarios o educativos que son las más relacionadas con la pandemia y donde hace aguas la gestión de la Junta, entre otras cuestiones relevantes", se ha preguntado.

"Desde el PSOE consideramos que este plan es un mero listado de actuaciones con el que pretenden tapar las consecuencias de los recortes y las nefastas políticas de las derechas del Gobierno andaluz", por lo que ha insistido en la necesidad de que la Junta arroje "claridad".

Por su parte, el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha calificado de "fraude" el plan Andalucía en Marcha, al "no estar respaldado" por una memoria económica que detalle la financiación, la cuantía exacta de cada actuación o los plazos e inicio de las obras, entre otros aspectos.

"No se puede calificar como plan un anuncio de obras, un acto propagandístico montado a lo grande que no tiene detrás nada con qué sustentarlo", ha dicho Sánchez para denunciar que la Junta tenga previsto invertir 900 millones de euros al año en Andalucía, "poco más de cien millones de euros para la provincia, hasta 2023. Un hecho preocupante y una partida insuficiente, toda vez que no se contempla ni un solo euro dentro del marco de colaboración público-privado".

Según ha concretado, lo "realmente sorprendente" es que figuren obras que ya están en marcha como la carretera de Loja-Ventorros, "adjudicada y en obras desde 2018 gracias al impulso del anterior Gobierno socialista"; o la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales Los Vados, "en la que se está trabajando desde hace semanas".

"Lo tercero que nos escandaliza es que el Gobierno de Moreno Bonilla se haya olvidado de muchas actuaciones de las que el propio PP habla y promete y no aparecen en este plan, caso del hospital comarcal de Órgiva o el área logística de Motril.

Sánchez ha lamentado que "desaparezcan" obras importantes para la provincia. Es un "varapalo para los intereses de nuestra tierra, que contrasta con la acción del Gobierno de España para hacer efectiva" la llegada de la Alta Velocidad a Granada y "la adaptación de la vía a su paso por Loja para contar con un AVE de verdad".

Ha destacado también el compromiso del Ejecutivo con "la creación del consorcio del acelerador, proyecto al que recientemente ha destinado 16,3 millones; el impulso a la Línea Caparacena-Baza-La Ribina o destinando los primeros 50 millones de euros a las canalizaciones de Rules".

Por último, ha confiado en que, "al margen de gestionar la crisis que atraviesa el PP a nivel provincial y de coquetear con la ultraderecha de Vox", su nuevo presidente, Francisco Rodríguez, "saque un momento para reclamar inversiones y actuaciones" para los granadinos. "Así se lo exigimos porque esta provincia y su gente lo necesita y lo merece", ha concluido.