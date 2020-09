Cavadas, sobre Fernando Simón: "¿Ha habido alguien controlando la pandemia? primera noticia que tengo"

El cirujano español Pedro Cavadas se ha convertido en una de las voces más críticas con la gestión del coronavirus en España y el resto del mundo. Conocido por sus predicciones y advertencias sobre la situación real de la pandemia, Cavadas ha insistido en una entrevista publicada este domingo en El HuffPost que la crisis sanitaria en España "no va a acabar bien". En su opinión, "un país arruinado, sin gestores de nivel pendientes de lo que toca, no lo tiene fácil", ha asegurado.

Sobre la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al frente del control de la pandemia, Cavadas ha respondido tajante: "¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo de ello".

En este sentido, el doctor ha manifestado que en España "no ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún".

Cavadas fue uno de las primeras voces que alertaron del impacto de la Covid-19 al asegurar que los datos que estaba ofreciendo China no eran reales. "No hace falta ser muy listo para pensar que son 10 o 100 veces más", dijo entonces —y posteriormente una investigación lo confirmó—. Sobre aquellas declaraciones por las que fue tildado entonces de alarmista, el cirujano ha dicho que "cuando el sabio señala la luna, los tontos miran el dedo. No soy yo el sabio, pero la luna era clarísima. Y sigue siéndolo".

Asimismo, Cavadas ve "clarísimo" que tampoco habrá vacunas para todo el mundo al mismo tiempo, y ha opinado sobre las declaraciones de Pedro Sánchez cuando dijo que "no habrá una vacuna, sino dos" para diciembre: "O tres. Previsibles. Hablar es gratis".

Respecto a la vuelta a la normalidad, Cavadas ha sacado su "bola de cristal" y ha vaticinado que la crisis sanitaria terminará en "dos o tres años". No obstante, "a la recuperación económica le veo una década", ha matizado.