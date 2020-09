Las tres predicciones de Cavadas sobre la pandemia de coronavirus: de China a la vacuna

La fecha de la vacuna para el coronavirus que producirá y distribuirá la farmacéutica anglo-suiza AstraZeneca es, a día de hoy, una incógnita. El pasado miércoles, la compañía anunció que suspendía temporalmente la última fase de sus ensayos clínicos con humanos porque uno de los voluntarios había desarrollado una "enfermedad potencialmente inexplicable". Así, aunque Oxford ha anunciado este sábado la reanudación de los trabajos, la fecha que dio el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace unos días (que llegarían tres millones de dosis en diciembre) parece improbable.

Es más, parece imposible a tenor de las declaraciones del cirujano Pedro Cavadas. En una entrevista en COPE, ha asegurado que aunque “parece que habrá vacuna en algún momento”, “microorganismo y vacuna eficaz no son dos conceptos que van necesariamente unidos”. En este sentido, ha añadido que “hay microorganismos que después de trillones de dólares invertidos no tienen vacuna oficial”. “Más dinero se invirtió en la vacuna del sida… Y no hay vacuna”, ha sentenciado.

Así, el prestigioso cirujano ha hecho hincapié en que las prisas son malas compañeras en este viaje en busca de la vacuna, pues ha alertado de que se están “saltando” la fase 3 del estudio clínico, “la importante”: “Algunos dicen que el fin de semana estaremos todos vacunados. Eso no es real”.

Esta no es la primera advertencia del médico sobre el coronavirus. Cuando China informó en las primeras semanas de que el número de muertos ascendía a 170 y el de contagiados, a 7.711, Cavadas aseguró que no eran cifras reales. “No hace falta ser muy listo para pensar que son 10 o 100 veces más”, declaró antes de añadir que China “no es el país más transparente del mundo”. Basó también su afirmación en la construcción del ‘megahospital’ que llevó a cabo en tres semanas el país asiático. “Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas en tres semanas es que no va en broma”, añadió.

De esta forma, Cavadas alertó así en enero de lo que vendría siendo tildado, incluso, de "alarmista" y acusado de "propagar bulos" por compañeros de profesión al decir que la Covid se contagiaba “fácilmente” y era “muy agresiva”.

Además, en agosto cargó duramente contra la gestión del Gobierno central. "No ha sido el virus sino la respuesta lo que ha provocado un empobrecimiento en España", aseguró el cirujano, que defendió que "es más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo ya que es de baja mortalidad".

En unas declaraciones realizadas tras una visita al museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa (León) a finales del mes pasado, alertó de que había que “priorizar”, pues “la sanidad se paga con dinero y si destruyes el tejido económico luego no tienes recursos para combatir la enfermedad”. Asimismo, pidió una “auditoría” porque no creía posible que España, “que no es el primer país en nada en el mundo, sea el primero en mortalidad, en casos y en repercusión económica”.