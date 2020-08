El doctor Cavadas critica la gestión de la crisis del coronavirus: "No parece que vaya acabar bien"

El Doctor Cavadas una eminencia dentro del campo de la cirugía plástica ha realizado unas duras declaraciones contra la gestión del Gobierno en cuanto a la pandemia del coronavirus, en las que ha pedido que se realice una auditoría.

En primer lugar, ha señalado que el virus tiene más peligro por los daños económicos que pueda tener que por los sanitarios: "es más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo ya que es de baja mortalidad".

En unas declaraciones realizadas tras una visita al museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa (León) y recogidas por El diario de León, ha afirmado que "la sanidad se paga con dinero y si destruyes el tejido económico, luego no tienes recursos sanitarios para combatir la enfermedad, por lo que en algún momento, hay que priorizar uno de los dos".

Además, puntualizó que "todo esto está pidiendo una auditoría en regla", ya que cree que no es posible que España, que no es el primer país en nada en el mundo, sea "el primero en mortalidad, en casos y en repercusión económica. Eso no puede ser casual", apuntó.

Cavadas es de la opinión de que se debe realizar por personas ajenas al Gobierno: "Eso hay que auditarlo y tienen que ser técnicos de los de verdad que no tengan ningún peaje político ni económico que pagar ya que eso prostituye completamente los resultados".

Por último, ha señalado que “no parece que vaya acabar esto muy bien” en referencia a la pandemia, para después puntualizar: "No ha sido el virus sino la respuesta lo que ha provocado un empobrecimiento en España".