Prohibido el baño en las playas de Euskadi debido a las condiciones meteorológicas adversas

En un comunicado, Salud ha recordado durante la temporada de baño toma muestras de las aguas de baño para determinar los parámetros microbiológicos: E.coli y Enterococos, tal y como establece la Directiva 2006/7/CE y el RD 1341/2007.

Si los resultados indican que el agua no alcanza a tener una calidad suficiente, se emite la recomendación de no bañarse. Así mismo, se valora el estado del entorno de la playa en cuanto a servicios, limpieza, etc., calificándose como "buena", "mejorable" o "mala".