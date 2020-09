El Gobierno baraja el estado de alarma en Madrid tras la censura de Illa a las nuevas medidas de Ayuso

Cinco días después de que el Gobierno central y el madrileño abrieran un “espacio de cooperación” para intentar doblegar la curva de contagios en la Comunidad de Madrid, las espadas vuelven a estar en alto. Hasta el punto de que en el Gobierno ya no se descarta declarar el estado de alarma en en la región, después de constatarse este viernes que el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso no ha seguido las recomendaciones que “encarecidamente” llevaban días trasladando los técnicos sanitarios del Ministerio de Sanidad. Han sido días de casi ruegos por parte del Gobierno central para que la Comunidad hiciera caso de sus recomendaciones, de cambios de opinión y de contactos al más alto nivel hasta apenas horas antes de anunciarse que el Gobierno autonómico amplía las restricciones a ocho zonas más, pero no a todo Madrid. Una vez confirmado que Ayuso ha optado por medidas más 'light' de las que defiende el Gobierno central, en estos momentos Moncloa estudia qué hacer ahora y una de las opciones posible es que el Gobierno central declare el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

Ya lo ha apuntado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este medio día, en una comparecencia de prensa en el mismo momento en que el viceconsejero madrileño de Sanidad anunciaba nuevas medidas en Madrid. Mientras hablaba Antonio Zapatero, Illa ha advertido de que el Gobierno de Díaz Ayuso debe actuar con más contundencia y lanzado una frase que puede resultar premonitoria. “En estos momentos”, ha dicho, es el Gobierno autonómico quien toma las decisiones. “Qué va a pasar en los próximos días, vamos a ir viendo”, ha dicho.

Illa es un ministro poco dado a la confrontación y su salida este viernes para rechazar por “insuficientes” las nuevas medidas ha puesto sobre la superficie parte de las constantes conversaciones a lo largo de esta semana entre Gobierno central y autonómico acerca de lo que debe hacerse en Madrid, que han continuado hasta esta misma mañana.

Recomendación encarecida

Los técnicos del Ministerio de Sanidad han estado días recomendando “encarecidamente” a la Comunidad de Madrid las medidas que ha explicado Illa este viernes: un confinamiento perimetral en torno a toda la ciudad de Madrid y restricciones en todos los municipios con una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En todo este territorio, además, debían extremarse las medidas en hostelería, con la prohibición de consumir en barra y la reducción al 50% el aforo de las terrazas.

Según explican fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez, el mensaje ha sido insistente pero en un “espíritu de cooperación”, no como una “imposición”, a la Comunidad de Madrid.

Tras el turno de los técnicos, los responsables políticos volvieron a reunirse, en la víspera de que la Comunidad de Madrid anunciara que impondrá restricciones a otras ocho zonas básicas de sanidad. Después de un encuentro inaugural del ‘Grupo Covid’ el pasado lunes, los ministros de Sanidad y de Política Territorial, Salvador Illa y Carolina Darias, volvieron a verse este jueves con sus contrapartes, el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado. Allí, el ministro Illa presentó por escrito las recomendaciones e insistió en que eso es lo que hay que hacer en Madrid.

Según las fuentes, a Escudero le pareció bien. Por su parte, el consejero ha desmentido este viernes a través de Twitter que esté en contra de las medidas que ha anunciado su viceconsejero.

Esto es rotundamente falso.



El equipo de la Consejería de Sanidad está de acuerdo con estas medidas, yo el primero, y así se lo he hecho saber al Ministro de Sanidad.



La CM siempre ha actuado con determinación para proteger a sus ciudadanos, y lo seguirá haciendo. https://t.co/FoxzFr9SyY — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) September 25, 2020

Hasta el último momento

Pero no parece que fuera suficiente para conformar la decisión de Díaz Ayuso porque esta mañana ha habido una nueva conversación al más alto nivel entre los dos gobiernos en la que desde Moncloa se ha reiterado a Sol que debían seguirse las recomendaciones de los técnicos del Ministerio de Sanidad.

Todo ha sido en vano, a la luz de las medidas que ha anunciado Zapatero. Frente a un confinamiento perimetral en todo Madrid y restricciones en localidades con una incidencia mayor a 500 casos, la Comunidad ha optado por extenderlas solo a otras ocho áreas sanitarias, hasta las 45.