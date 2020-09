Monedero defiende a Bildu de PP y C's: "Es intolerable llamar a Bildu asesino. Convertís la política en un estercolero"

El programa de Ana Rosa cuenta cada viernes con la colaboración de varios representantes políticos de diferentes partidos, los cuales participan en un debate a cuatro. Este viernes, los invitados han sido: Toni Cantó (C's), Rafael Hernando (PP), José Zaragoza (PSOE) y Juan Carlos Monedero, como exsecretario de Podemos.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha actuado como moderadora de un intenso debate protagonizado, en gran parte, por el enfrentamiento entre Toni Cantó y Juan Carlos Monedero. El representante de Unidas Podemos ha comenzando su intervención atizando a alguno de sus compañeros de debate para defender que el Gobierno "no ha vetado" a Felipe VI en Barcelona.

"A ver si os leéis la Constitución con un poquito de sutileza", ha comentado Monedero mencionando a los colaboradores de la mesa y a la presentadora del magazine matutino. "Yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú. Yo no pertenezco a ningún partido político, soy la moderadora de este debate, no confundamos las cosas", ha respondido Ana Rosa.

Monedero ha explicado que, según la Constitución, el Ejecutivo no puede vetar al monarca, simplemente "el Rey no puede hacer nada que no esté refrendado por el Gobierno", pero que no se trata de un veto. El exsecretario de Podemos ha denunciado que en España se ha dejado que "el Rey haga lo que le de la gana", sin consultar al Ejecutivo.

"Recibir clases de constitucionalismo de Monedero, es lo mismo que hizo él con el informe de la moneda única bolivariana. Cobró cientos de miles de euros y luego no sabe calcular un tanto por cien como ha demostrado. Ósea que es un mentiroso o es un timador", ha arremetido Toni Cantó.

"Insultándonos personalmente no podemos argumentar", ha contestado el representante de Podemos. "Déjame hablar, no seas matón", ha interrumpido el diputado de Ciudadanos. "Es que tú no hablas, tú insultas", ha comentado José Zaragoza. La conductora del programa ha tenido que intervenir y cambiar de tema para que el enfrentamiento dialéctico no fuera a más.

El siguiente punto del debate ha sido las manifestaciones celebradas en los barrios del sur de Madrid y las cargas policiales en Vallecas. Cantó ha aprovechado la crítica del exsecretario de Podemos a la intervención policial para acusarle de disfrutar con la agresión a agentes de policía. "¿Cómo puedes acusarnos de alegrarnos por eso? No te conviertas en la caricatura de ti mismo", se ha defendido el colaborador habitual de AR.

No obstante, el punto álgido del debate ha llegado cuando Monedero ha salido en defensa de EH Bildu. El representante del PP en la mesa, Rafael Hernando, ha preguntado a Zaragoza si no se le remueve el estómago al pactar con "terroristas". "Es intolerable llamar a Bildu asesino. Convertís la política en un estercolero", ha interrumpido indignado Monedero. Quintana ha terminado por terminar el debate y ha dado paso a la sección de actualidad.