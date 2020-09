Carmen busca el amor en 'First dates' tras superar el coronavirus: "Llegué a pensar que me moría"

Tras unos meses de emisión de programas repetidos, First dates volvió a recibir este jueves en su restaurante a nuevos solteros que acudieron a él en busca del amor en la 'Noche especial' del programa de Cuatro.

"Aquí hacemos pruebas a todo el mundo, sino, no podríamos estar en el restaurante", explicó Carlos Sobera, dejando muy claro que el programa se había grabado tras el confinamiento por la alerta sanitaria por coronavirus.

Carmen, que se definió como "una persona feliz y alegre", fue una de esas solteras que confiaron en First dates para encontrar a su media naranja. Sobera la preguntó: "¿Cómo te ha ido todo este proceso de la Covid-19?".

"Estoy viva, gracias a Dios", afirmó mientras el presentador señaló: "¿Has tenido coronavirus? ¿En qué época te pilló?". La madrileña le contestó que fue "al principio, en el mes de marzo".

Y recordó que "pensé que no iba a despertar por el dolor de pecho, la tos, la cabeza, las articulaciones, la garganta... es que tenía demasiados síntomas y me volvía loca de dolores. La gente no sabe lo que es. Es duro y muy difícil".

"Quise quedarme en casa porque los hospitales estaban muy llenos. Fue opción mía y venían miembros de Protección Civil a casa, y hay que darles la enhorabuena por lo bien que han trabajado", añadió Carmen.

E incluso reconoció que "llegué a pensar que me moría, pero pensar en mis hijos me dio fuerza porque es lo que más quiero en esta vida. También que he pasado por cosas muy difíciles, y si las he superado, esto, también".

Su cita fue Juan Carlos, un músico "verbenero, y lo digo con mucho orgullo" y comentó que "llegué a grabar un disco con los productores de Camela. Me hacía mucha ilusión verme en las cintas de casete".

Los nervios le jugaron una mala pasada al extremeño, ya que admitió que "se me ha olvidado tu nombre", pero la madrileña no se lo tomó a mal y continuaron la cita para seguir conociéndose.

Al final, Juan Carlos le dijo a Carmen que "la cita ha ido bien, pero no me has dejado ver tu parte traviesa". Eso sí, la madrileña afirmó que le gustaría tener una segunda cita porque "me ha caído muy bien y es un hombre muy agradable".

El músico, por su parte, también quiso volver a quedar como pareja con ella: "Sin dudarlo". Entre risas, Carmen admitió que "es una sorpresa, pensé que ibas a decir que no", pero Juan Carlos respondió: "¿Cómo voy a decir que no a una mujer como tú?".