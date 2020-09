La Mercè de la distancia evita el centro

La copatrona de Barcelona, la misma que hace 300 años «salvó» a la ciudad de una plaga de langostas, está teniendo este jueves un día grande marcado, tres siglos después, por una pandemia. El coronavirus está definiendo a todos los niveles las Festes de la Mercè de este 2020 convulso, el del coronavirus.

Los espectáculos se están llevando a cabo muy dispersos entre los 10 distritos y con aforos reservados y plateas planificadas cumpliendo las distancias de seguridad. Pequeños grupos de sillas separadas entre sí, y delimitadas en algunos casos con cintas separadoras, son la norma en los actos organizados, tanto los de corte tradicional como los musicales y de artes de calle. En total, 350 hasta el domingo.

La mascarilla está presente tanto dentro como fuera del escenario. Los artistas no se libran de la misma a la hora de actuar. El Moll de la Fusta acoge parte de la programación tradicional y de cultura popular de un cartel que ha dejado al centro con muchos menos actos que de costumbre, con queja añadida de vecinos del Gòtic, que se sienten «excluidos» de esta celebración extraordinaria forzada por la Covid. En cambio, la Mercè estrena este año atípico nuevos enclaves, como el Park Güell, La Model, el recinto del Camp Nou, el Teatre Grec, los jardines del Doctor Pla i Armengol.

La actividad musical se reparte por 14 escenarios en horario de mañana, mediodía y tarde y con un aforo acotado al 30% y sometido a desinfección y distancia. Los conciertos son diurnos, al revés de una Mercè habitual, con directos nocturnos.

La única cola (ordenada y escalonada) que se ha visto este jueves en el casco antiguo por la Mercè ha sido la de los asistentes a los conciertos organizados en la plaza Joan Coromines, junto al Centre de Cultura Contemporània (CCCB).

Público de La Mercè, este jueves, respetando las distancias de seguridad y el aforo marcado para evitar contagios de Covid. HUGO FERNÁNDEZ

La cercana Rambla estaba esta mañana casi vacía y el centro histórico no se anima hasta asomarse al Moll de la Fusta, a pie de puerto, un espacio amplio y abierto que ha sustituido a la plaza Sant Jaume como centro neurálgico del programa tradicional.

Ni castellers ni correfocs

Allí, en el Moll, la colla de Falcons no ha podido hacer figuras humanas. Sí que han comparecido los Gegants de la ciudad. La explicación oficial a esta diseminación por los barrios pasa por «descentralizar» la fiesta y evitar las «aglomeraciones» de escenarios concentrados. Sí que se ha oficiado esta mañana la misa de la copatrona en la basílica de la Mercè pero no ha habido ni jornada castellera ni de correfocs. La pandemia no lo hace viable.

La alcaldesa, Ada Colau, ha asistido al Toc de la Mercè y ha declarado que esta Mercè «diferente y atípica» es vital para la situación que atraviesa actualmente la ciudad con la crisis sanitaria y la económica derivada de la Covid: «Es muy importante que Barcelona mantenga la fiesta de La Mercè porque es un momento complicado y muy difícil, pero la ciudad no puede parar».

Ausencia de público que había reservado

En la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, el concierto del cantautor Víctor Herrero, con el aforo completo desde hacía días, se ha celebrado con la mitad de los asientos vacíos al no asistir parte de las personas que reservaron plaza. También se ha celebrado la misa de La Mercè, oficiada por el arzobispo Juan José Omella, aunque 150 personas se han quedado fuera por las restricciones de aforo.

Una artista participante en la primera jornada de las fiestas de la Mercè de Barcelona marcadas por la pandemia. HUGO FERNÁNDEZ