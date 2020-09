La Junta trabaja ya en un plan para afrontar hasta 4.500 ingresos por coronavirus en los hospitales

Debate bronco este jueves en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, donde la sanidad pública y la gestión de la crisis de la Covid-19 centraron gran parte de las intervenciones de los grupos. Fue precisamente durante una de sus comparecencias cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que su Ejecutivo está trabajando ya en la elaboración de un plan 4.500, para garantizar ese número de camas en los hospitales andaluces en caso de que los pacientes ingresados por coronavirus alcancen esa cifra.

Este plan vendría a reforzar el que ya está elaborado y listo para su implementación, el plan 3.000, que además de garantizar el suficiente número de camas en cada provincia si Andalucía llega a los tres millares de hospitalizaciones, contempla la reorganización de la actividad asistencial, con suspensión, por ejemplo, de cirugías no oncológicas que requieran UCI o cancelación de las pruebas diagnósticas no oncológicas.

El presidente incidió en que nadie, ni siquiera el Ministerio de Sanidad, supo anticipar que la segunda ola del virus llegaría antes de lo previsto, aunque destacó la capacidad de anticipación de la Junta para adoptar medidas preventivas, en relación precisamente a estos planes.

Sin embargo, para la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, esta segunda ola le ha cogido al Gobierno de Moreno "sin los deberes hechos", sobre todo en lo que a Atención Primaria se refiere y por la necesidad de contar con más rastreadores. La pandemia, dijo la socialista, "se le ha ido de las manos" a la Junta desde que esta asumió las competencias, basando su afirmación en que la comunidad es la tercera del país con mayor número de contagios. "Tiene que tomar medidas urgentes, le guste o no", reclamó al presidente andaluz, a quien pidió que abandone su "soberbia" porque "evidentemente no está en toda la razón".

Atención Primaria

En su réplica, el popular admitió ser consciente de que existe un problema en los centros de salud, pero garantizó que su Gobierno está trabajando para poner este nivel asistencial al máximo nivel. "No me dejó un legado, sino una Atención Primaria triturada", le espetó el popular a Díaz, a quien recordó que el presupuesto en este nivel se ha incrementado un 10,7% respecto al de 2018, cuando gobernaban los socialistas. "Todo es mejorable, pero no existen varitas mágicas", añadió.

También Adelante Andalucía denunció que la situación de la Atención Primaria en la comunidad es "casi predemocrática" y que atraviesa "el peor momento de su historia" como consecuencia de "las políticas de austeridad del PP y del PSOE". Su portavoz adjunta, Ángela Aguilera, lamentó la "angustia y desesperación" que sufre la población andaluza, mientras que el personal sanitario, dijo, está "exhausto y harto de no tener medios ni tiempo para atender a sus pacientes". Y concluyó: "Intervenga, actúa, contrate más personal, abra plantas, camas... los andaluces no merecen un Gobierno que mira a otra parte".

En este punto, Moreno acusó a la confluencia de sembrar "incertidumbre y alarma" y de hacer siempre intervenciones "ideológicas". "Cualquier día dirán que la Covid-19 y la pandemia son de derechas", apostilló el presidente.

Para terminar, explicó que la Junta trabaja en un Plan de Accesibilidad a la Atención Primaria que ahora están estudiando los sindicatos y puso en valor otras medidas ya adoptadas, como el refuerzo en horas de los operadores de Salud Responde o los nuevos call center para rastrear los casos.

Salud Responde

El sistema automático denominado IVR de Salud Responde, que se puso en marcha el pasado marzo con el inicio de la crisis sanitaria, ha asignado desde entonces y hasta finales de agosto más de 800.000 citas médicas –de los 2,9 millones de llamadas atendidas para citas, consultas sobre la Covid-19 u otras gestiones–, según el balance dado a conocer por la Consejería de Salud.

Después de que el usuario introduzca vía telefónica (955 545 060) su DNI o número de la Seguridad Social, el sistema le asigna el primer día disponible para cita con su médico de Atención Primaria. Ahora, además, Salud Responde ha incorporado una mejora para las personas mayores de 65 años que tengan dificultad para facilitar sus datos a través del teléfono, de forma que serán derivados directamente a un operador.