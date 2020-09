Más de 50 zonas madrileñas superan ya los 1.000 casos de Covid por 100.000 habitantes

Las restricciones en Madrid han comenzado esta semana en 37 áreas sanitarias pero éstas no serán las únicas perjudicadas por los límites de movilidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta mañana que el Ejecutivo regional está trabajando para ampliar estas restricciones a "muchas más zonas" ya que "no es coherente" que se apliquen en unas y en otras no, sobre todo teniendo en cuenta que la incidencia acumulada en los últimos 15 días ya supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes en otras 16 zonas sanitariasque no están confinadas perimetralmente.

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha advertido de que este mismo martes podrían ampliarse las restricciones en aquellas áreas que cumplan con el criterio de los 1.000 casos por 100.000 habitantes o incluso algunas que se acerquen a esa cifra, aunque no lleguen, y sigan una tendencia estable o creciente. Éstas son las zonas no confinadas y que ya han alcanzado esa incidencia: nueve están en la capital y las otras siete repartidas en los municipios madrileños.

Madrid capital

San Isidro: 1.213,07

Campo de la Paloma: 1.194,15

Canillejas: 1.095,67

Villaamil: 1.095,39

Rafael Alberti: 1.047,51

Orcasitas: 1.046,73

Lavapiés: 1.037,12

Vicálvaro-Artilleros: 1.035,80

García Noblejas: 1.026,20

Alcorcón

Doctor Trueba:1.339,11

Miguel Servet: 1.117, 38

Torrejón de Ardoz

Las Fronteras: 1.150,99

Fuenlabrada

Panaderas: 1.078,37

Villa del Prado

Villa del Prado, la única área sanitaria del municipio: 1.057,92

Móstoles

Alcalde Bartolomé González: 1.019,70

Collado Villalba

Sierra de Guadarrama: 1.064,67

Aunque todas ellas superan la incidencia acumulada en los últimos 14 días de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, éste es solo uno de los tres criterios que ha seguido la Comunidad de Madrid para confinar perimetralmente las primeras 37 áreas sanitarias. Los otros dos criterios son la tendencia estable o creciente de esta incidencia acumulada y, por último, la “contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad”. Es por ello que algunas de las áreas afectadas por el confinamiento no alcancen los cuatro dígitos de incidencia acumulada.

Las 37 áreas donde ya se aplican las restricciones también están repartidas entre Madrid capital y los municipios, sobre todo del sur. En concreto son, en la capital, Puerta Bonita (1.883,10), Vista Alegre (1.198,56) y Guayaba (1.230,67), en Carabanchel; Almendrales (1.273,71), Las Calesas (1.302,09), Zofío (1.213,97), Orcasur (1.201,51) y San Fermín (890,52), en Usera; San Andrés (1.616,62), San Cristóbal (1.554,03), El Espinillo (961,37) y Los Rosales (1.307,13), en Villaverde; la zona básica de Villa de Vallecas (996,05); Entrevías (1.134,92), Martínez de la Riva (1.736,32), San Diego (1.526,13), Numancia (1.297,31), Peña Prieta (1.832,78), Pozo del Tío Raimundo (1.542,52), Ángela Uriarte (1.166,01), Alcalá de Guadaira (1.085,27) y Federica Montseny (1.016,98), en el distrito de Puente de Vallecas; y Doctor Cirajas (1.319,13), Ghandi (1.362,84), Daroca (1.243,68) y La Elipa (1.545,98), en Ciudad Lineal.

En cuanto a municipios, las zonas afectadas se encuentran en Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.

En Fuenlabrada las zonas que se perimetrarán serán las de Alicante (1.255,21), Cuzco (1.441,44) y Francia (810,09). También los municipios de Humanes de Madrid y Moraleja de Enmedio (1.378,67), y en Parla, las zonas básicas de salud de San Blas (1.052,83) e Isabel II (926,48). En Getafe, Las Margaritas (1.040,50) y Sánchez Morate (934,83); en San Sebastián de los Reyes, Reyes Católicos (1.288,38); y en Alcobendas, Chopera (1.316,98) y Miraflores (1.126,12).