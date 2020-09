Ayuso reconoce que no es "coherente" aplicar las restricciones solo en algunas zonas y avisa de que se sumarán otras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que "no es coherente" aplicar restricciones en algunas zonas y no en otras y ha advertido de que "estamos estudiando cómo hacerlas en otras muchas zonas". En una entrevista en Onda Cero, no ha descartado restringir la movilidad en toda la comunidad, pero ha señalado que se está trabajando en la ampliación de las restricciones.

Ayuso ha reiterado que no es una cuestión de ricos y pobres. “Esto no va por barrios por una cuestión de estigmatizar a ciudadanos. Esto va de evitar el virus. Y ahí donde tengamos que actuar, lo haremos”. En este sentido, ha explicado que son los técnicos de la Consejería de Sanidad los que han estudiado las zonas más afectadas por el virus por cada 100.000 habitantes. Además, ha avanzado que "no nos hemos quedado en las 37 zonas a ver cómo va. Estamos estudiando como aplicarla a otras muchas".

Descarta que la falta de médicos sea por las condiciones laborales

Por otro lado, Ayuso ha vuelto a denunciar la falta de médicos en toda España, no solo en la región, y ha rechazado la teoría de Illa de que es por las condiciones laborales de algunos territorios. Ayuso lo ha achacado a la falta de plazas y ha pedido al Gobierno que ponga solución a esto y amplíe la oferta para profesionales de medicina, aunque no es la única petición que ha hecho. "Tenemos que hacer planes de incentivos para que más médicos vengan a trabajar a España".

Tal y como hizo este lunes tras su reunión con Pedro Sánchez, la presidenta autonómica ha insistido en la necesidad de un mayor control y nuevas medidas en el Aeropuerto de Barajas, con test serológicos. "Llevo pidiéndolo desde el mes de mayo, no es algo que pida ahora que está la cosa peor", ha señalado.

Además, ha pedido refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento de las medidas aprobadas, ya que ha resaltado el déficit que sufre Madrid tanto de policías nacionales como de guardias civiles, sumado a que la región no cuenta con policía autonómica.

En todo caso, ha valorado muy positivamente la reunión que mantuvo este lunes con el presidente del Gobierno y ha señalado que no hizo críticas tras el encuentro sino "recordar la situación que tengo". En este sentido, solo ha lamentado que la reunión no se haya producido antes, aunque reconocido que durante toda la pandemia ha tenido contacto directo con el Gobierno a través de distintos ministerios.