Un experto advierte en la UPNA de que la Covid-19 ha generado "una pandemia de desigualdad en salud"

Según este experto, que ha participado en el monográfico 'Desigualdades sociosanitarias y Atención Primaria de salud. Lecciones poscovid-19', es necesario construir "un servicio nacional de salud público potente e integrado, que pivote sobre los servicios sociosanitarios y la atención primaria, mejorando para ello su financiación", en lugar del modelo vigente, que ha calificado de "hospitalocéntrico".

"No estábamos preparados para la pandemia ni como país ni tampoco a nivel global", ha afirmado Joan Benach, que es co-director del Public Policy Center (universidades Pompeu Fabra y Johns Hopkins de Estados Unidos). "No existían sistemas de información, vigilancia, acción y prevención de la salud pública adecuados para hacer frente a la Covid-19. Y, como demuestran distintos estudios, la pandemia está afectando a las desigualdades en salud. Se ha producido una pandemia de desigualdad, porque tenemos datos de que son los barrios populares y obreros los que acumulan el mayor número de personas que se han visto obligados a trabajar presencialmente, porque no han podido teletrabajar, y viven en viviendas de peor calidad, además de otros factores. Hay desigualdades sociales y la pandemia las refuerza y las amplifica", ha remarcado.

Este experto se ha preguntado qué hay detrás de la pandemia. "Numerosos estudios han concluido que existe una forma de producir, de consumir, de movernos, que es totalmente insostenible: la alteración global de ecosistemas, las agriculturas y ganaderías intensivas, la fragmentación de hábitats, las deforestaciones masivas, el turismo globalizado masivo... En resumen, una forma de producir, de vivir y de consumir muy ligada al capitalismo", ha indicado Joan Benach, que es profesor de Salud Pública y Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra.

"TERCERMUNDIALIZACIÓN" DE LA SANIDAD

A su juicio, se pueden obtener varias lecciones de la pandemia. "No sabemos cómo prepararnos ante las emergencias. En los países ricos, ha ocurrido una 'tercermundialización' de la sanidad: muchos trabajadores de la sanidad se han visto ante el dilema ético de preguntarse qué hacer con un paciente por la falta de medios. Sólo la planificación pública puede resolver este problema", ha subrayado.

"Además, está la lección de la fragilidad. En nuestro mundo, se ha puesto el acento en las distintas tecnologías, que parecen conducirnos hacia un progreso infinito. En el fondo, son fantasías. De hecho, hemos de cuidar lo que tenemos: la Tierra, los seres humanos, para ir a un mundo sostenible", ha señalado.

Por ello, a juicio de este investigador, es necesario "un cambio mental, educativo y cultural de enorme calado, que nos debe llevar a un cambio muy profundo y radical, que no solo tiene que ver con la ecología y la sociedad, sino también con la sanidad y la salud públicas". "Necesitamos un servicio nacional de salud público realmente potente e integrado, donde los servicios sociosanitarios y la atención primaria estén en primera línea y mejor financiados, para dejar atrás un modelo 'hospitalocéntrico' medicalizado y tecnologizado. Todo esto se puede lograr con más democracia", ha concluido.

El curso 'Desigualdades sociosanitarias y Atención Primaria de Salud. Lecciones poscovid-19', dirigido por Pilar García Castellano y Txema Uribe Oyarbide (docentes del Departamento Sociología y Trabajo Social de la UPNA), busca "dar a conocer el papel central, dentro de la estructura de servicios sanitarios, de la Atención Primaria en el fomento y la protección de la salud y en la prevención y la corrección de las desigualdades sociosanitarias". También pone el foco en como la crisis sanitaria se ha tornado social, al profundizar en "las desigualdades de las personas y las comunidades más vulnerables (personas mayores en residencias, trabajadores de sectores laborales poco regulados, personas en infravivienda o infancia)".

El monográfico ha sido organizado por el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación de la UPNA y ha recibido financiación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Reúne a una decena de personas expertas (académicas y profesionales) y lo siguen diariamente casi ochenta personas desde distintos puntos de España y del extranjero.