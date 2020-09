Isa Pantoja, sobre el miedo a sentirse observada en la universidad como le pasó a Alejandra Rubio: "Voy a estudiar"

Chabelita se ha convertido en la primera "Pantoja que llega a la Universidad", como ella misma dijo. La joven ha aprobado la selectividad y se ha matriculado en Derecho en la Universidad de Cádiz. Sin embargo, el ser un personaje reconocido puede desatar miradas y comentarios en clase, como ya le pasó a Alejandra Rubio, pero eso es algo que a la hija de Isabel Pantoja no le importa.

"La entiendo porque a mí, con 17 años, también me pasó por el rollo de que estaba además embarazada y porque, en aquel momento, me importaba todo un mundo", declara en exclusiva a Lecturas. "Pero esta vez, no. Ahora, yo estoy con más estabilidad".

La hija de 20 años de Terelu Campos también empezó Derecho el año pasado y, en un directo de Instagram, confesó que el ser un rostro conocido le afectó y "se cumplieron los miedos que tenía".

Sin embargo, Isa Pantoja opina que no le va a suceder lo mismo y está segura de que le irá bien en ese aspecto: "Tengo 24 años y voy para estudiar. Mi vida está fuera y está ya hecha".

Aun así, lo que sí parece es que ambas tienen mucho en común, pues las dos son las menores de una familia muy famosa en España, están estudiando Derecho y colaboran en programas de Telecinco: Isa en El programa de Ana Rosa y Alejandra en Viva la vida.