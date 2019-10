Alejandra Rubio habla de su mala experiencia el primer día de universidad: “Se cumplieron los miedos que tenía”

Alejandra Rubio ha publicado en su canal de Mtmad un vídeo explicando su cambio de estudios. Después de estar unos meses sin compartir vídeo en la plataforma, la hija de Terelu Campos ha creído que la mejor forma era esta.

Derecho ha sido la carrera que acaba de comenzar en la Universidad Antonio de Nebrija. Según cuenta el primer día de clase estaba muy nerviosa, incluso se llegó a despertar a las 04.00h y se tomó un bote de aceitunas y acabó vomitando. Lo que más le atemorizaba era como iban a ser sus compañeros de clase y, sobre todo, si la iban a conocer.

"Se cumplieron todos los miedos que yo tenía", confesó Alejandra Rubio. Ya que cuando se tuvo que presentar en clase, un grupo de chicas se dieron cuenta de quien era ella y esto provocó comentarios entre ellas, incluso las llegó a oír mientras se reían.

Pero esto no es todo, desafortunadamente este grupo de chicas decidió sacarle algunas fotos que se las mandaron a alguien y esa persona le alagó. Alejandra Rubio cuenta como una de ellas dice, "me ha dicho que qué guapa es, pero si es un ogro". Ese comentario fue la gota que colmó el vaso para esta que terminara llorando al llegar a casa.

"Yo lo entiendo, pero no soy nadie. Sinceramente, me molestó", confesó en su vídeo ya que ella alega que no es un mono de feria y que la gente debería de tener un poco de respeto. Para ella, esto es algo que le ha pasado muchas veces a lo largo de su vida, y le seguirá pasando.

Ahora mismo confiesa que se encuentra en muy buen momento en la universidad, ya que ha formado su grupo de amigos a los que les tiene mucho cariño. Eso sí, confiesa que la carrera no es nada fácil debido a lo extenso que es el temario, pero aun así no va a rendirse y va a seguir sus estudios compaginándolos con el trabajo que tiene en una famosa discoteca de la capital.