Isa Pantoja aprueba la selectividad e irá a la Universidad: "Estudiaré abogacía para defender el honor de mi familia"

Isa Pantoja ha aprobado la selectividad y estudiará derecha. Así lo ha desvelado ella misma en una exclusiva para la revista Lecturas.

La joven asegura que va "a ser abogada" y que no puede estar más feliz. "¡Te juro que me siento superfeliz porque no me he podido sacrificar más!".

De esta forma, la hermana de Kiko Rivera entrará en la universidad y desvela: "Voy a estudiar Derecho en Cádiz",

Además, asegura que su madre, Isabel Pantoja, "se ha emocionado mucho" al conocer la noticia. "Se lo he contado por teléfono. En cuanto pueda, voy a ir a Cantora para decírselo en persona. Ella siempre ha confiado en mí", explica.

"Todo lo que pasó con mi madre me puso negra. Si he elegido Derecho es por eso", revela la joven. "La he visto sufrir un montón". Por eso, dice, "estudiaré abogacía para defender el honor de mi familia".