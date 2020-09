El jurado del segundo juicio contra Rodrigo Lanza lo declara culpable de asesinato por el crimen de los tirantes

El jurado del segundo juicio contra Rodrigo Lanza en el crimen de los tirantes ha declarado al acusado culpable del asesinato de Víctor Laínez, resultado de una brutal agresión en 2017 en un pub del casco histórico de Zaragoza, según ha informado Heraldo de Aragón.

Los nueve miembros del tribunal han concluido, por 8 votos a 1, que el acusado mató a la víctima con las agravantes de alevosía y por motivos ideológicos, como habían solicitado las acusaciones.

Ahora las partes presentarán sus calificaciones, y la condena solicitada podría llegar a los 25 años de prisión. Así lo ha comentado el abogado Ernique Trebolle, de la acusación particular, en unas declaraciones recogidas por el diario aragonés. La única agravante que no han admitido ha sido el ensañamiento, pedido por la acusación particular y la acción popular, ejerce por Vox.

El juicio ha tenido que ser celebrado de nuevo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anulara el primero por la falta de motivación del veredicto del jurado popular, así como la condena a cinco años de prisión impuesta a Lanza.

