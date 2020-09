Ángel Muñoz, ganador de 'Gran Hermano', obligado a vivir en su furgoneta por problemas de dinero

El maletín de Gran Hermano le reportó cerca de 200.000 euros (el premio eran 350.000 pero hay que descontar la parte de Hacienda) y aún así los problemas económicos han llegado a la vida de Ángel Muñoz, ganador de Gran Hermano 11, en buena parte por cómo invirtió el premio.

Según publica El confesionario de Kiko, el exgranhermano se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus, pues el gimnasio en el trabajaba cerró.

Lo explica el propio Ángel en una carta: "Como sabéis el Covid obligó a nuestros gimnasios a cerrar y con ellos algunos perdimos nuestro trabajo, el de toda la vida, en mi caso mucho más que mi sustento, mi alimento vital", dice el exconcursante, que es profesor de pilates y yoga.

"He tomado la opción de alquilar mi casa para poder vivir y pagar facturas, entre tanto me he ido a vivir a mi furgoneta, y esto para quienes me conocéis que tampoco es un drama, así que esa es mi vida ahora, he decidido viajar en mi furgoneta y vivir con lo poco que saco", explica Muñoz, con cierta resignación.

El exconcursante ha decidido aprovechar este revés para cambiar de vida: "He decidido ser feliz, y vivir con lo poco que tenga pero vivir, cerca del mar y surfeando, hasta que el cuerpo aguante hasta que todo mejore hasta que todo cambie, no tengo intención de volver a Madrid a vivir nunca".

Y es que de aquel dinero que ganó, con el 78% de los votos de la audiencia, lo destinó a pagar la hipoteca de sus padres y además donó unos 50.000 euros a una ONG que ayudaba tras el terremoto de Haití.