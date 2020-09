Las Crocs también son para el otoño: tres motivos para tenerlas y estar preparados para el cambio de estación

Con la vuelta al cole también llega el temido cambio de armario. Si bien es cierto que las temperaturas cálidas aún se mantienen en gran parte del país y que la manga corta aún debe imperar en nuestros vestidores, también lo es que las mañanas y las tardes empiezan a ser más fresquitas y los días más cortos, por lo que salir sin chaqueta no debería ser una opción. Por ello, armados de paciencia, consejos y algún que otro gadget para alargar la vida útil de las prendas del año pasado, toca enfrentarnos a esta tarea de entre temporadas en la que debemos empezar a recoger la ropa de verano... ¡e intentar hacerle, de nuevo, hueco a la de invierno en el armario!

También los zapatos deben pasar por esta exhaustiva revisión: las deportivas y los botines vuelven a salir al terreno de juego, mientras que chanclas y sandalias deben esperar al próximo verano para lucirse. Un cambio que duele incluso más que el de la ropa, pues, ahora, nuestros pies van a tener que renunciar a estar bien ventilados, fresquitos y lejos de malos olores... A no ser que caigamos en la tentación de los zapatos más vendidos de Amazon para llevar dentro de casa y disfrutar de sus muchas bondades.

Aunque hay quien sigue insistiendo en que su estética es suficiente motivo para no llevarlos, los zuecos Crocs no dejar de ganar adeptos. Y no, no solo se sirven del verano para conquistar a los usuarios: son ideales para convertirse en las zapatillas de casa del otoño y el invierno. ¿Por qué? Tienen un diseño ergonómico que se adapta a la forma natural del pie y a la pisada; gracias al material del que están fabricados son resistentes al mal olor; y, además, son fáciles de limpiar. ¿Necesitas más motivos? ¡Mira los precios a los que los puedes conseguir en Amazon!

Dinos como eres y te diremos cuál es la Crocs que más se adapta a ti

Para aquellos que no quieren renunciar a la comodidad de este calzado, pero huyen del modelo más clásico, la línea Band es su mejor apuesta, ya que, aunque no han hecho una gran renovación, han eliminado la parte de agujeros delantera para atraer a los menos atrevidos con este calzado de moda o a aquellos que buscan un acabado más deportivo. Además, han conseguido lograr la etiqueta de ‘más vendidas en Amazon’ y cuentan con 4,5 estrellas doradas sobre 5 de valoración. Este nuevo diseño está disponible en nueve tonalidades para que elijamos la que más se adapta a nosotros.

Los Crocs Band, en color azul marino. Amazon

Pero si eres de los que prima la comodidad por encima del diseño, las Crocs clásicas son para ti. Esta línea está disponible en más de 25 colores (¡no vas a poder decantarte por uno!) para que los escojas según tu ropa, tu estilo o si quieres llevarlos de acuerdo a los colores de la temporada o, por el contrario, pasar más desapercibido.

El modelo clásico de Crocs, en color pastel. Amazon

Asimismo, los más atrevidos pueden decorar sus Crocs con divertidos Jibbitz, unos adornos que se enganchan en los agujeros de estos zapatos para darle un toque personal (¡y muy freak!) a nuestros pies. Además, los hay temáticos, de películas y por diferentes ámbitos. ¿Te atreves?

Estos son de 'Buscando a Dory', pero hay un sinfín de propuestas. Amazon

