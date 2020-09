Así ven dos madres el regreso a las aulas: "No llevar a nuestros hijos al cole sería paralizar sus vidas"

Los mismos colegios que el coronavirus dejó desiertos en marzo volverán hoy a llenarse de caras conocidas. Profesores, alumnos o conserjes pasearán de nuevo por los pasillos y las aulas que tuvieron que abandonar repentinamente por culpa de una pandemia que, seis meses después, aún mantiene en vilo a la sociedad.

La polémica sobre cómo organizar la vuelta al cole ha protagonizado los debates de los últimos días, y esta semana llega la prueba de fuego: muchos niños reconquistarán sus pupitres ante la inquietud de sus padres. A lo largo de la semana, las distintas comunidades autónomas irán abriendo los portones de sus coles. Este lunes es el turno de la Comunidad Valenciana, que hasta el 11 de septiembre irá recibiendo a sus colegiales de forma escalonada.

Miedo a que se vuelvan "antisociales"

Julia, una pequeña valenciana de 3 años, va a pisar por primera vez un colegio en estas circunstancias inéditas. A su madre, María Mínguez, le consuela que no tenga experiencia previa: "Como no sabe cómo es, lo que sea que se vaya a encontrar va a ser normal para ella".

María y su hija Julia. CEDIDA

La mayor preocupación de María tiene más que ver con cómo afectará a los niños en su desarrollo el hecho de tener que guardar distancias o calcular lo que pueden tocar y lo que no. Teme que "se vuelvan un poco antisociales", pues "aún no entienden cómo es el mundo, y si les enseñas a que no toquen nada, a que no se acerquen a la gente...".

Por eso, entre otros motivos, esta madre es férrea defensora de que los críos vuelvan a las aulas: "Todos estamos haciendo vida normal: estamos yendo a trabajar, estamos yendo a comer a restaurantes... ¿Por qué deberían ser los niños los que se queden en casa? [...] Toda la gente con la que he hablado está deseando que sus hijos vayan al cole, por ellos y por nosotros".

"Mi hijo tiene muchas ganas de empezar"

Marina Gutiérrez, otra madre valenciana, también es partidaria de que sus niños vuelvan a clase. Sus hijos, Mateo y Andrés, son "muy trastos", en palabras de su progenitora. El mayor, Mateo, que tiene 6 años y que este año se estrena en Primaria, "tiene muchas ganas de empezar". Sus padres también lo desean: "Somos positivos y sabemos que en el colegio van a llevar el protocolo de higiene a rajatabla, sobre todo porque también les conviene". A Andrés, que solo tiene 3 años, le toca empezar este curso 2020/2021 su vida escolar.

Marina junto a su marido y sus dos hijos Mateo y Andrés, de 6 y 3 años, respectivamente. CEDIDA

Esta pareja es consciente de lo difícil que va a ser que los niños mantengan las distancias. "A lo mejor se cambian la mascarilla porque a uno le gusta la de otro, muerden los bocadillos de otros críos...", cuenta Marina. Pero cualquier miedo es pequeño en comparación con la voluntad de que Mateo y Andrés comiencen sus clases. Incluso si se dieran problemas de conciliación –un asunto que les preocupa–, consideran que "no llevar" a sus hijos al cole "sería paralizar sus vidas".

La nueva rutina escolar

El Ministerio de Educación, en coordinación con las comunidades autónomas, acordó a finales de agosto las actuaciones que los centros educativos debían poner en marcha para mantener al virus a raya. Algunas de ellas ya están más que implantadas en el día a día de los españoles, como el uso de mascarilla o la distancia de 1,5 metros, aunque otras son más específicas.

Por ejemplo, las instalaciones de cada centro "se ventilarán con frecuencia, al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases", según recoge el ministerio en el documento. Asimismo, aquellos alumnos que utilicen transporte escolar tendrán un asiento fijo y deberán llevar puesta en todo momento la mascarilla (siempre que sean mayores de 6 años).

No obstante, cada autonomía y cada centro educativo también ha diseñado sus propias medidas complementarias para que la vuelta al cole sea lo más segura posible.