Així veuen dues mares el retorn a les aules: "No portar als nostres fills al col·le seria paralitzar les seues vides"

Els mateixos col·legis que el coronavirus va deixar deserts al març tornen hui a omplir-se de cares conegudes. Professors, alumnes o conserges passejaran de nou pels corredors i les aules que van haver d'abandonar sobtadament per culpa d'una pandèmia que, sis mesos després, encara manté en suspens a la societat.

La polèmica sobre com organitzar la tornada al col·le ha protagonitzat els debats dels últims dies, i aquesta setmana arriba la prova de foc: molts xiquets reconqueriran els seus pupitres davant la inquietud dels seus pares. Al llarg de la setmana, les diferents comunitats autònomes aniran obrint les portes grans de les seues cols. Aquest dilluns és el torn de la Comunitat Valenciana, que fins a l'11 de setembre anirà rebent als seus col·legials de manera escalonada.

Por al fet que es tornen "antisocials"

Julia, una xiqueta valenciana de 3 anys, trepitjarà per primera vegada un col·legi en aquestes circumstàncies inèdites. A la seua mare, María Mínguez, li consola que no tinga experiència prèvia: "Com no sap com és, el que siga que es vaja a trobar serà normal per a ella".

María i la seua filla Julia. CEDIDA

La major preocupació de María té més a veure amb com afectarà els xiquets en el seu desenvolupament el fet d'haver de guardar distàncies o calcular el que poden tocar i el que no. Tem que "es tornen una mica antisocials", perquè "encara no entenen com és el món, i si els ensenyes al fet que no toquen res, al fet que no s'acosten a la gent...".

Per això, entre altres motius, aquesta mare és fèrria defensora que les criatures tornen a les aules: "Tots estem fent vida normal: estem anant a treballar, estem anant a menjar a restaurants... Per què haurien de ser els xiquets els que es queden a casa? [...] Tota la gent amb la qual he parlat està desitjant que els seus fills vagen al col·le, per ells i per nosaltres".

"El meu fill té moltes ganes de començar"

Marina Gutiérrez, una altra mare valenciana, també és partidària que els seus xiquets tornen a classe. Els seus fills, Mateo i Andrés, són "molt trastos", en paraules de la seua progenitora. El major, Mateo, que té 6 anys i que enguany s'estrena en Primària, "té moltes ganes de començar". Els seus pares també ho desitgen: "Som positius i sabem que en el col·legi portaran el protocol d'higiene rigorosament, sobretot perquè també els convé". A Andrés, que només té 3 anys, li toca començar aquest curs 2020/2021 la seua vida escolar.

Marina amb el seu marit i els seus dos fills, Mateo i Andres, de 6 i 3 anys, respectivament. CEDIDA

Aquesta parella és conscient del difícil que serà que els xiquets mantinguen les distàncies. "Potser es canvien la màscara perquè a un li agrada la d'un altre, mosseguen els entrepans d'altres criatures...", conta Marina. Però qualsevol por és xicoteta en comparació amb la voluntat que Mateo i Andrés comencen les seues classes. Fins i tot si es donaren problemes de conciliació –un assumpte que els preocupa–, consideren que "no portar" als seus fills al col·le "seria paralitzar les seues vides".

La nova rutina escolar

El Ministeri d'Educació, en coordinació amb les comunitats autònomes, va acordar a la fi d'agost les actuacions que els centres educatius havien de posar en marxa per a mantindre al virus a ratlla. Algunes d'elles ja estan més que implantades en el dia a dia dels espanyols, com l'ús de màscara o la distància de 1,5 metres, encara que unes altres són més específiques.

Per exemple, les instal·lacions de cada centre "es ventilaran amb freqüència, almenys durant 10-15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant el pati, i sempre que siga possible entre classes", segons recull el ministeri en el document. Així mateix, aquells alumnes que utilitzen transport escolar tindran un seient fix i hauran de portar posada en tot moment la màscara (sempre que siguen majors de 6 anys).

No obstant això, cada autonomia i cada centre educatiu també ha dissenyat les seues pròpies mesures complementàries perquè la tornada al col·le siga el més segura possible.