Arrimadas: "He trasladado a Sánchez nuestra voluntad firme de sentarnos a negociar unos Presupuestos moderados"

El presidente del Gobierno y la líder de Ciudadanos han oficializado este miércoles que negociarán los Presupuestos. Tras una reunión en La Moncloa, Inés Arrimadas ha anunciado que ha trasladado a Pedro Sánchez su "voluntad firme y leal de sentarnos a negociar unos Presupuestos moderados, sensatos, que incorporen correctamente la ayuda europea y no tengan ideologías", en alusión a la alternativa de que el Gobierno negocie con ERC o Bildu. "No cabe repartirlo entre Rufián Otegi e Iglesias en un despacho".

Tras una reunión que ha durado poco más de dos horas, Arrimadas ha confirmado que Cs entrará en la ecuación de los Presupuestos, aunque también ha dejado claras sus diferencias con Unidas Podemos, uno de los dos socios de Gobierno. En este sentido, ha recordado que su partido está en las "antípodas" de medidas como una reforma fiscal para subir impuestos o la derogación parcial de la reforma laboral, aunque este miércoles no lo ha planteado como una línea roja. Tampoco el pacto presupuestario con más formaciones de las necesarias por los números. Arrimadas ha pedido una "tregua política" y ha asegurado que su partido ya la observa.

"Esperamos que podamos conseguir que no se incorporen a los Presupuestos", ha dicho sobre una subida de impuestos a la que ya ha renunciado Sánchez para 2021 pero que su vicepresidente Pablo Iglesias continúa reivindicando

Según ha explicado Arrimadas, en su reunión de este miércoles con Sánchez no se ha fijado un calendario formal de negociación. "No hay fecha para esa primera reunión", ha dicho la líder de Cs, que ha dado por supuesto que en su equipo negociador estarán entre otros el portavoz parlamentario, Edmundo Bal, o el secretario de Finanzas de su partido, Carlos Cuadrado.

Por parte del Gobierno, liderarán las negociaciones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez. Este segundo forma parte de Unidas Podemos, la formación con la que en principio Ciudadanos se negó a negociar.

Este miércoles, Arrimadas ha cambiado el tono. "Si ha estas reuniones vienen representantes de Podemos aprovecharemos para decirles en persona que vamos a trabajar para que estos fondos de la UE no acaben repartidos con Otegi y Rufián en un despacho", ha indicado.

Arrimadas ha justificado su decisión de ser una de las patas en las que se apoye el Gobierno para aprobar los Presupuestos en una cuestión de necesidad debido a la pandemia.

"Ya saben lo que pienso de este Gobierno e intenté que no se formara", ha dicho. "Pero sabemos que ahora es momento de hacer que este Gobierno no siga cometiendo errores, es el momento de ser responsables y constructivos". "Para nosotros no es fácil negociar con este Gobierno, pero qué español no ha hecho algo difícil en los últimos meses porque era necesario", ha indicado.

La confirmación de que Cs negociará los Presupuestos con el Gobierno ha llegado horas después de otra reunión, entre Sánchez y el líder del PP, Pablo Casado, que ha terminado de una manera radicalmente distinta porque el PP ha cerrado totalmente la puerta a negociar las Cuentas y Casado ha reprochado que Cs sí vaya a hacerlo y que no le importe "sentarse con un partido que está imputado por financiación irregular", en alusión a Unidas Podemos.

Por la tarde, Arrimadas también ha tenido un recado para Casado. "Se juzgará a todos los partidos en el Gobierno por lo que han hecho en la pandemia, pero también a los que hemos estado en la oposición".