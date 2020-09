Ribó atribueix la posició de Gómez sobre els romanents al fet que "és del PSOE" i demana un decret "més just"

No obstant açò, en una entrevista en la Cadena SER arreplegada per Europa Press, Ribó ha destacat que en la reunió van participar alcaldes "de tots els partits polítics espanyols excepte un, el PSOE". "Això explica amb molta claredat el seu comportament", ha afegit en referència a la vicealcaldessa de la ciutat.

"Jo entenc la posicion de Sandra (Gómez). És militant del PSOE. Però vull recordar que les alcaldies que ahir ens reunírem són de tots els partits polítics espanyols excepte un, el PSOE. Això explica amb molta claredat el seu comportament. Ho comprenc perfectament. A l'alcalde li importa que València estiga tractada bé. Eixe decret no compleix els mínims de la suficiència econòmica per a València", ha manifestat.

Per exemple, ha apuntat que des del consistori estan treballant en l'inici de curs en la ciutat, la qual cosa "va a suposar unes despeses" i ha subratllat que "açò d'algun costat ha d'eixir". "Açò és el que demanem tots els partits polítics menys el PSOE", ha reiterat.

Malgrat açò, ha assenyalat que el fet que hi haja "discrepàncies" és "normal", a causa que no són "el mateix partit polític". "Però missatge de tranquil·litat, ens posarem d'acord", ha agregat Ribó, que ha expressat el seu desig que el Govern "present un altre decret que siga més just".

"Jo vaig publicar un article amb Ada Colau -alcaldessa de Barcelona- en el qual demanàvem que es publique un decret que complisca uns mínims. La nostra voluntat és arribar a un acord amb el Govern espanyol", ha resolt.