Monago pide que se restablezca la asistencia presencial en los centros de salud ante la "sanidad telefónica"

"No es admisible y es una derrota de la calidad del servicio de salud extremeño y es asumir como normal lo que no puede ser normal en ningún caso", ha dicho, al tiempo que ha pedido consenso político para "eliminar" esta situación. "Lo normal es que si te pasa algo te vea el médico", ha recalcado.

Monago ha indicado este lunes en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección de su partido, en la sede regional del PP, que en el siglo XXI "no se pueden prescribir medicamentos por vía telefónica sin ver al paciente", y ha ironizado con que sería lo mismo que si los bomberos indicaran cómo se tiene que apagar un fuego a alguien que se le está quemando la casa, o la policía explicara cómo actuar si unos ladrones entran en tu domicilio.

Además, ha advertido que hay casos en los que, al prescribir los medicamentos por teléfono sin ver al paciente, se agrava la patología y después hay que acudir a los servicios de urgencias hospitalarias. Así, ha subrayado que no es de recibo que se pueda ir a supermercados a hacer la compra o al trabajo y "no se pueda entrar en un centro de salud a que nos vea el médico".

Según ha indicado, debido a esta "degradación" de la sanidad en la región se están produciendo dimisiones de varios jefes de servicios porque "no pueden soportar más presión y más responsabilidad ante la falta de medios". A este respecto ha contestado al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que no es que no haya médicos disponibles, como ha indicado el responsable regional, sino que no aceptan los contratos por las condiciones laborales que ofrece la región, por lo que ha pedido que "no se precaricen los contratos en el ámbito sanitario".

"Sí hay profesionales pero prefieren irse a otro sitio y no es una alternativa cerrar los centros sanitarios y que los médicos atiendan a los pacientes por teléfono", ha insistido el líder de los 'populares' extremeños, que ha pedido que se dote a la sanidad extremeña de más plantilla porque "tenemos una sanidad peor que antes de la pandemia y se está prescribiendo por teléfono y eso no es normal", ha insistido.

Según ha añadido esta situación de la sanidad extremeña no es por causa de los profesionales sino por la "planificación" de los responsables regionales que han apostado por una "sanidad telefónica". "Y eso no es una alternativa que deba mantenerse en el tiempo", ha zanjado.

INICIO CURSO ESCOLAR

Respecto a la vuelta a los colegios con el inicio del curso escolar, Monago ha criticado la "dejación de funciones" del Gobierno de España en este asunto y ha reprochado a las Comunidades Autónomas (CCAA) que ahora "le echen la culpa a los ayuntamientos" de la falta de planificación sobre las medidas a adoptar frente a la Covid-19.

"Los ayuntamientos solo tienen la responsabilidad de la limpieza de los centros, pero todo el mundo se pasa la bola", ha resaltado, al tiempo que lamenta la "preocupación" de la comunidad educativa ante la falta de previsión y de toma de decisiones de la administración regional. "Si no se hubiesen ido de vacaciones se hubieran aclarado algunas dudas", ha espetado.

Así, ha criticado que las consejerías de la Junta de Extremadura "prácticamente han estado cerradas por vacaciones", por lo que ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia de los titulares de Economía, Sanidad y Educación para que expliquen en la Asamblea de Extremadura "qué han hecho hasta ahora y sobre todo que expliquen a los extremeños qué van a hacer en el futuro" para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

"Convivimos con el virus y con una falta de liderazgo del Gobierno de España y del Gobierno de Extremadura que está a lo que diga el argumentario de Moncloa", ha manifestado, al tiempo que reprocha el Ejecutivo de Fernández Vara "ir detrás de lo que digan desde el Gobierno", que actúa a "golpe de ocurrencia".