Banksy financia un barco de rescate humanitario que navega en el Mediterráneo

Banksy, el pintor callejero más conocido del mundo, ha financiado la compra de un barco para rescatar migrantes en el Mediterráneo. Todo se ha hecho en el más absoluto secretismo como viene siendo normal en las acciones del artista, según publica The Guardian.

El barco no deja lugar a dudas de que es una nueva acción del activista. Tiene la cubierta pintada de rosa fucsia y una niña con un flotador en forma de corazón en uno de sus lados. El nombre del barco es Louise Michel, en honor a la feminista anarquista francesa.

La capitana del barco es Pia Klemt, una marinera que había pilotado ya varios barcos de rescartes de distintas ONGs. Fue precisamente el artista quien contactó con ella con un mensaje muy particular:

“Soy un artista del Reino Unido y he hecho algún trabajo sobre la crisis migratoria, obviamente no me puedo quedar el dinero. ¿Podrías usarlo para comprar un nuevo barco o algo? Por favor, házmelo saber. Bien hecho. Banksy.”

Además del rescate humanitario, el barco también tiene condiciones feministas ya que de los diez tripulantes que navegan en el Louise Michel solo las mujeres están autorizadas como portavoces de la embarcación.

La embarcación trata de burlar a los guardacostas libios

Aunque la idea de la compra de un barco de estas características viene rondando en la cabeza del artista y la capitana desde el 2019, no ha sido hasta el 18 de agosto que salió del puerto de Burriana (Valencia). Y hasta un mes más tarde no se ha dado a conocer la existencia de la embarcación y sus motivaciones para evitar las interferencias de la Policía.

La primera operación de rescate se ha saldado con a 89 personas rescatadas que se encontraban en una patera entre ellos 14 mujeres y 4 niños, que ahora esperan puerto para desembarcar.

El Louise Michel es una nave mucho más pequeña de las que se suelen utilizar para este tipo de operaciones. La razón es clara: dejar atrás a los guardacostas libios, que tiene fama de utilizar métodos violentos contras las embarcaciones de rescate de migrantes.

El barco salió del puerto valenciano de Burriana, tiene nacionalidad francesa pero navega bajo la bandera alemana. Esto se debe a que no está vinculado a ninguna ONG si no que se financia a través equipo internacional de marineros, profesionales del mar y de salvamento muy vinculados a la alemana Sea Watch.