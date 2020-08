Así son los rastreadores del Ejército: médicos, enfermeros y psicólogos con experiencia en pandemias

Los 2.000 rastreadores militares que el Ministerio de Defensa ha puesto en disposición de las comunidades autónomas para reforzar el control de la epidemia estarán disponibles para las comunidades que los soliciten desde "hoy [por este jueves] o mañana", según ha declarado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la presentación del plan de refuerzo al rastreo.

Hasta ahora, la Comunidad Valenciana y Murcia han solicitado ya la colaboración de 150 y 60 efectivos respectivamente y Madrid, Cantabria y Galicia han mostrado su interés en contar con sus servicios.

La asignación de los rastreadores la realizará el Ministerio de Sanidad a petición de las comunidades, departamento que también decidirá sobre el número de efectivos y tiempo durante el que desarrollarán su labor en cada territorio.

En la mayoría de los casos, los rastreadores no tendrán que desplazarse: los seleccionados para el programa pertenecen a unidades desplegadas por toda España.

El perfil del rastreador

La gran mayoría son personal sanitario (médicos, enfermeros, psicólogos y técnicos en emergencias), que, en muchos casos, han participado en diferentes misiones y operaciones relacionadas con pandemias y han sido rastreadores en el ámbito militar.

Además de ser especialistas en sanidad, tienen conocimientos de ofimática y capacidad para utilizar aplicaciones móviles como Radar Covid. Y lo más importante: habilidades sociales y de comunicación. Todos ellos han superado una formación virtual con cinco módulos sobre los aspectos básicos de la Covid y del rastreo, con ejemplos prácticos y fundamentos legales y éticos.

También han sido formados en habilidades para una comunicación efectiva: cómo se puede y debe preguntar y cómo no, porque, si una persona se siente atacada o insegura, dará menos información. "Si no logramos conseguir confianza, no habremos hecho un buen rastreo", ha explicado la subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce, en la presentación del plan esta mañana.