Colegios de Médicos amenazan con expedientar a los doctores negacionistas de la Covid

Varios colegios de médicos han amenazado con tomar duras medidas contra aquellos doctores que promueven mensajes negacionistas sobre la pandemia del coronavirus.

De este modo, el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña ha manifestado en un comunicado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las recomendaciones de los colegiados negacionistas, que se oponen a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias como el uso de mascarillas, el confinamiento y la distancia física, y que rechazan el desarrollo de las vacunas para combatir la pandemia.

La Junta Directiva del colegio sostiene que “la actitud de estos médicos negacionistas constituye una grave irresponsabilidad y supone un grave peligro para la salud pública” y advierte de que procederá a la apertura de información previa contra los colegiados que incurran en tales acciones.

También procederá a “la posterior incoación de expediente disciplinario” por presuntas infracciones del Código de Deontología Médica e incluso, en el caso de “posibles responsabilidades penales”, a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que valore la presunta comisión de delitos contra la salud pública.

Una alerta similar la ha realizado el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, que ha indicado que "la difusión de estos mensajes, contrarios a la buena práctica médica y a la evidencia científica, crea una intolerable alarma social, en un contexto agravado por la situación de emergencia y excepcionalidad en la que nos encontramos".

Estas conductas violan, según la institución, "las normas deontológicas de la profesión médica y, por tanto, son merecedoras de la correspondiente sanción". Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Por ello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales, y en los artículos 8, 17, 18 punto 2 apartados c) m) p) u) y x) y 28 de la Ley 10/2003 de 6 de noviembre Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz advierte que procedería a "la apertura de información previa contra aquellos colegiados que pudieran incurrir en tales acciones, y en su caso, a la posterior incoación de expediente disciplinario por presuntas infracciones del Código de Deontología Médica".

Todo ello, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales en que pudieran incurrir dichos colegiados con tales actuaciones, que se pondrían, en su caso, en conocimiento de la Fiscalía para que valorase la presunta comisión de delitos contra la salud pública o cualesquiera otros.

Lugo y Pontevedra estudian dos casos

Por su parte, los respectivos colegios de médicos de Lugo y Pontevedra se encuentran estudiando los casos de dos profesionales del Sergas: el urólogo Alejandro Sousa y la médica de familia Natalia Prego.

Ambos pertenecen a la organización negacionista Médicos por la Verdad, informa eldiario.es, y participaron en una conferencia en Lugo ante más de un centenar de personas en la que recomendaban no utilizar mascarilla, no vacunarse contra la gripe ni confinarse en el caso de positivos asintomáticos "porque no contagian el virus".