¿En qué zonas de España se producen más okupaciones?

La ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno que está a la orden del día y que causa grandes inconvenientes a las comunidades de vecinos pero, sobre todo, a los propietarios del inmueble ocupado, todo ella agravado por el lento proceso judicial que hay que seguir para poder echar a los okupas de la vivienda.

En los últimos meses se ha incrementado el número de casos en cuanto a las ocupaciones ilegales, también en el último año y, sobre todo, en algunas ciudades españolas, que encabezan el ránking de los lugares donde se llevan a cabo más okupaciones.

¿En qué lugares se producen más okupaciones?

Con diferencia, Cataluña es la zona de España donde más ocupaciones ilegales se producen, siendo Barcelona la ciudad que encabeza el ránking, según muestran los datos del Ministerio del Interior, recogidos por el portal inmobiliario Idealista.

Así, en los primeros seis meses del año 2020, se ocuparon de forma ilegal un total de 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo el 2019. A esta comunidad le sigue Andalucía, donde se produjeron en los primeros seis meses del año un total de 1.183 okupaciones.

En la Comunidad de Madrid el número de ocupaciones ilegales en ese mismo periodo de tiempo es de 657, una cifra muy inferior a de Cataluña. Después, le sigue Valencia con 566 y Castilla La Mancha, donde se produjeron 296 okupaciones.

Así, Cataluña se sitúa como el lugar donde más ocupaciones se han producido, una gran parte de ellas en una ciudad concreta, Barcelona, donde han tenido lugar 2.644 usurpaciones ilegales.

Estos datos podrían ser mayores, ya que en ellos no se contemplan las okupaciones que no han sido denunciadas. Así, se han podido producir aún más usurpaciones ilegales y que los propietarios hayan optado por no denunciar y acudir a vías más rápidas, como contratar los servicios de empresas privadas de desokupaciones.