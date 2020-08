Simón pide a los 'influencers' que ayuden a que los jóvenes tomen conciencia de la pandemia con su "gran visibilidad"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, apeló este jueves a los 'influencers' que tienen visibilidad en las redes sociales para que transmitan a los jóvenes que deben extremar las medidas de precaución y se diviertan sin poner en riesgo a ningún ciudadano, como personas mayores o familiares, de contraer el coronavirus.

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien", sentenció Simón en una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Sanidad, donde destacó que "cada día está habiendo más transmisión" del virus que causa la enfermedad del Covid-19.

A este respecto, añadió: "Si seguimos dejando que la transmisión, aunque sea con casos en su mayoría leves, siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga".

Simón comentó que controlar el Covid-19 "no es una cuestión solo de las administraciones" y centró su intervención inicial en que los jóvenes sean responsables. "No me vale decir que como soy joven no voy a sufrir y no pasa nada porque sabemos que cada joven produce casos luego en su familia y acaba produciendo casos en personas mayores o en personas vulnerables", apuntó.

Por ello, se dirigió a los 'influencers' que tienen "una visibilidad muy grande" en el colectivo juvenil para que ayuden “a controlar la epidemia” con fotos y mensajes para que los jóvenes implementen "correctamente" las medidas de control para frenar el coronavirus.

"Hay maneras de pasarlo bien sin poner en riesgo a nadie", dijo, antes de añadir que las personas que se dedican al ocio nocturno deben entender que "hay maneras alternativas" para que la gente disfrute de la noche en verano.

Últimos datos

Simón hizo este llamamiento después de que el Ministerio de Sanidad registrara este jueves 7.039 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 3.349 corresponden a las últimas 24 horas. En los últimos siete días han fallecido 122 personas y 1.407 han tenido que ser hospitalizadas tras haber sido contagiadas.

Actualmente hay 377.906 casos positivos y 28.813 fallecidos en España desde que comenzó la pandemia, según el informe diario que publica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) que dirige el doctor Fernando Simón.

En la última semana se han detectado 35.582 casos nuevos, la mayoría de ellos en Madrid (10.943), Cataluña (5.199), País Vasco (3.220), Aragón (3.207) y Andalucía (3.183).

En cuanto a los ingresos hospitalarios, sólo la Comunidad de Madrid concentra 364 hospitalizaciones. Le siguen Aragón (212), Andalucía (179), Comunidad Valenciana (144) y Castilla y León (103).

Desde que finalizó la desescalada hasta hoy se han comunicado 1.777 brotes y 18.968 casos relacionados con ellos. De ellos, 1.126 brotes continúan activos con alrededor de 12.400 personas infectadas.