Cvirus.- El PSOE afirma que los malagueños "no se merecen la gestión incapaz" de la Junta

Ruiz Espejo, junto con el secretario de Educación de la ejecutiva provincial socialista, Marcos Antonio Ruiz, ha criticado las consecuencias que, para la provincia de Málaga, sigue teniendo el "caos en la gestión en la sanidad y la educación pública por parte de PP y Cs", ha añadido.

Así, ha lamentado que, en plena pandemia, se desconozca dónde está el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tan solo seguimos viendo a su consejero Elías Bendodo instalado en la deslealtad institucional hacia el Gobierno de España e intentando usar a los alcaldes del PP en su estrategia partidista a cuenta de la financiación local, una estrategia en la que ni el alcalde de Málaga cree dentro de un problema que fue creado por el gobierno de Rajoy", ha afirmado.

Para Ruiz Espejo, esta estrategia "sigue haciendo aguas a base de anuncios fantasmas y engaños que son desmentidos una y otra vez". En el caso de la sanidad, ha dicho, "este Gobierno sigue perdiendo a diario la credibilidad cuando un día anuncia que habrá 2.500 profesionales sanitarios para garantizar que se dan las condiciones necesarias para el inicio del curso escolar y, al día siguiente, ni hay contratación de personal, ni refuerzo en la atención primaria, ni recursos, es solo humo".

También ha recordado las críticas de sindicatos o de los colegios de enfermería sobre este último anuncio de la Junta en relación con los enfermeros escolares.

"La idea es que esto se realice a través de enfermeros de enlace de los centros de salud, por lo que no habrá enfermeros escolares que deberían estar en las aulas sino consultas telefónicas que no resuelven las dudas y las condiciones de salud en los centros educativos", ha señalado, al tiempo que ha añadido que los sindicatos sanitarios "ya han calificado de 'cacicada' este tema, con una medida que solo seguirá sobrecargando al personal de enfermería con nuevas funciones cuando lo necesario es seguir reforzando la sanidad pública".

Al respecto, Ruiz Espejo ha añadido que "estamos ante una plantilla ya sobrecargada por la coordinación de las residencias de mayores, con las tareas de rastreo y con los turnos porque no hay personal suficiente con las sustituciones en el verano mientras se procede al cierre de muchos centros de salud por las tardes", recordando que ha recordado el colapso de las urgencias hospitalarias en la provincia como consecuencia de esta situación.

"Es una sobrecarga que será inasumible para los centros de salud, por eso exigimos al gobierno de las derechas la máxima concreción y transparencia sobre los enfermeros escolares y que este personal esté en los centros educativos, así como que se informe a los profesionales en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad", ha advertido.

Asimismo, ha recordado la paralización de las obras del centro de salud de San Pedro Alcántara o la no apertura del Hospital de Estepona cuando el distrito de la Costa del Sol es el cuarto con más casos de rebrotes de coronavirus que existe en Andalucía.

"Para el gobierno de la Junta, especialmente para el PP, hay dinero para la sanidad privada y para propaganda, pero no hay nada para mascarillas o para reforzar la sanidad pública, una sanidad que, bajo la excusa de la pandemia, sigue sufriendo recortes y privatizaciones".

De igual modo, se ha referido a la entrada de la iniciativa privada en proyectos vitales para la sanidad pública como el tercer hospital de Málaga. "Las palabras de la delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, afirmando que el hospital será de gestión pública no nos tranquilizan porque si ha realizado esas declaraciones es porque existe algo detrás y dudas", ha señalado.

Ha dicho también que la Junta "está falta de iniciativas" y que "ha tenido que ser el Gobierno de España el que salga al rescate de Andalucía para acordar medidas que aquí no han sido capaces de poner en marcha". "La inacción del gobierno es preocupante, no se toman medidas para frenar el crecimiento del número de casos por coronavirus", ha criticado.

EDUCACIÓN

Por otro lado, sobre Educación, Ruiz Espejo ha manifestado que "lo único" que ha conseguido el Gobierno de la Junta es "incendiar a toda la comunidad educativa, en tan solo 48 horas, Bendodo ha pasado de afirmar que el inicio escolar era totalmente seguro en Andalucía a pedir que este tema se convierta en asunto de estado porque dicha seguridad no estaba garantizada", ha afirmado.

"No es esa la gestión que merece esta Comunidad Autónoma de su gobierno, tras meses pidiendo el mando único, la respuesta de la Junta no puede ser intentar esconder su propia incapacidad con un decálogo que no convence a nadie pidiendo ayuda al ejecutivo central", ha dicho.

Así, ha recordado que "el BOE ya ha publicado los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación donde se explicaba las medidas que las comunidades tienen que tomar para garantizar la vuelta al colegio con seguridad para el próximo curso de forma homogénea, o el gobierno andaluz no se enteró o no han leído los acuerdos. No pueden pedir ahora algo que ya se ha hecho desde hace dos meses", ha avisado.

"Esta falta de planificación evidencian la incapacidad y la incompetencia del gobierno de Juanma Moreno para gobernar Andalucía. Se deben poner medidas concretas sobre la mesa como la que llevamos semanas requiriendo, la bajada de la ratio, la contratación de más docentes o aportando recursos y medios para la adaptación a los centros. Si no son capaces de hacerlo, deben mirar el ejemplo de otras Comunidades Autónomas que sí que están actuando", ha concluido.

MEDIDAS

Por su parte, Marcos Antonio Ruiz ha pedido al Gobierno andaluz "medidas excepcionales" en materia educativa. "Desde abril han tenido tiempo para planificar el inicio del curso 2020-2021, en junio se reunieron todos los consejeros de educación para acordar cómo sería ese inicio, con medidas de obligado cumplimiento incluyendo planes de contingencia para crear espacios seguros".

"Pero -ha continuado- en vez de asumir sus responsabilidades las han hecho recaer sobre los equipos directivos y no existen protocolos como el que requiere el transporte escolar".

En este sentido, ha recordado las críticas realizadas por los equipos directivos, docentes, inspectores de educación y las familias en contra de la gestión del consejero Javier Imbroda. "Se ha anunciado a bombo y platillo el refuerzo de plantillas o los coordinadores COVID, pues bien, hay centros que no recibirán estos docentes y los coordinadores no han podido reunirse todavía, o se quiere dotar a cada docente de una mascarilla y media al mes", ha advertido.