Una veintena de estudiantes de doctorado de la UPNA participa en una jornada formativa organizada por el INAMAT2

Además, la jornada contó con la presentación de los proyectos en actual desarrollo en el INAMAT2 por parte de los investigadores contratados dentro de la convocatoria de Captación de Talento de la UPNA: Ismael Pellejero, que presentó su proyecto 'Desarrollo de microrreactores altamente eficientes mediante tecnologías de impresión 3D para la fotoconversión de CO2' y Paulo la Roca, cuya investigación versa sobre el estudio de un 'Compuesto magnetocalórico apto para la impresión 3D, basado en aleaciones metamagnéticas con memoria de forma (MMSMA)'.

PRESENTACIÓN DE SEIS TESIS DOCTORALES

En la segunda parte de la jornada, seis estudiantes de doctorado realizaron sus presentaciones. La primera, realizada por Yaneth Cardona Rodríguez bajo la dirección de Antonio Gil Bravo y Sofia Korili, se centró en el estudio de las 'Arcillas pilareadas como adsorbentes de compuestos orgánicos'. A continuación, Luisa Fernanda Navarrete Rodríguez presentó su trabajo 'Metanación de CO2 sobre catalizador de níquel soportado en alúmina modificada', cuya tesis doctoral está dirigida por Fernando Bimbela Serrano y Luis María Gandía Pascual.

Jonathan Josue Torrez Herrera, estudiante de doctorado bajo la dirección de Antonio Gil Bravo y Sofia Korili, presentó su trabajo titulado 'Procesos termoquímicos en la mitigación del cambio climático'. La jornada continuó con la presentación de 'Aplicación de medidas de espectroscopia DOSY para la caracterización de ligninas y de productos de su despolimerización', por Karina L. Hablich Alvarracin, que desarrolla su tesis doctoral bajo la dirección de Alfonso Cornejo Ibergallartu, además de los mencionados Fernando Bimbela y Luis María Gandía.

Maitane Maisterra Udi presentó a continuación su trabajo 'Estrategias de extracción, aislamiento y caracterización de lignina', dirigido por Alfonso Cornejo y Fernando Bimbela. La jornada finalizó con la presentación del trabajo de Depali Kanna, titulado 'Effect of milling on the Martensitic Transformation and Magnetic Properties of Ni-Mn-In-Co Metamagnetic Shape Memory Alloys', conducido por José Ignacio Pérez de Landazábal Berganzo y Vicente Sánchez-Alarcos Gómez.