Galicia estudia prohibir fumar en la calle y en las terrazas porque el humo del tabaco es "factor de difusión" del Covid

El comité clínico de expertos en materia de prevención de la COVID-19 ha abordado en su reunión de este miércoles la posibilidad de prohibir fumar mientras se camina por la calle o se está en espacios públicos permitidos —como terrazas— si no se garantiza la distancia de seguridad.

Así lo ha explicado, durante una rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, que ha detallado que los expertos consideran el humo del tabaco "un factor de difusión" del virus.

Por ello, en la orden que se publicara en la tarde de este miércoles, ha avanzado, se incluirá una medida de este tipo que se concretará tras las consultas pertinentes y que afectará a toda Galicia.

Un estudio del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California, ya reveló recientemente que el humo del tabaco o de un vapeador puede transportar el coronavirus hasta un fumador pasivo. El humo expulsado por los pulmones del fumador puede contener el virus, en caso de que esté infectado, transportándolo así hasta otras personas cercanas y corriendo el riesgo de que se contagien.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias restó importancia sin embargo hace semanas a la transmisión del virus por el humo desprendido al fumar. "Las personas que fuman no tengo ninguna información que me permita decir que quitarse la mascarilla para fumar vaya a hacer que esta persona vaya a inhalar el virus, porque el virus no se transmite por aerosoles. Pero fumar es malo", dijo.