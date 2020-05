Fernando Simón le quita importancia al contagio por el humo del tabaco: "El virus no se transmite por aerosoles"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comparecido como es habitual para actualizar los datos de contagiados, fallecidos y recuperados por coronavirus en nuestro país.

Además de explicar los nuevos sistemas de recuento de las personas con Covid-19, en el que sigue habiendo varias incógnitas sin resolver, ha hecho referencia al tabaco al ser preguntado por los periodistas, y ha restado importancia a la transmisión del virus por el humo desprendido al fumar.

"Tengo que decir que fumar no es bueno, ese es el primer punto. Las personas que fuman no tengo ninguna información que me permita decir que quitarse la mascarilla para fumar vaya a hacer que esta persona vaya a inhalar el virus, porque el virus no se transmite por aerosoles. Pero vuelvo a repetir, fumar es malo", ha declarado.

Sin embargo, no todos los análisis realizados en el mundo coinciden con las conclusiones de Simón. Un estudio realizado por el Doctor Stanton Glantz, del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California, reveló que el humo del tabaco o de un vapeador puede transportar el coronavirus hasta un fumador pasivo.

Según este estudio estadounidense, el humo expulsado por los pulmones del fumador puede contener el virus, en caso de que esté infectado, transportándolo así hasta otras personas cercanas y corriendo el riesgo de que se contagien.

Este debate ha surgido a raíz de la llegada de la fase 1 a todo el país, que ha provocado la apertura de bares y terrazas, donde el humo de los fumadores puede llegar fácilmente a las personas que están sentadas en las mesas de alrededor.