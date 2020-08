Miedo en la comunidad educativa ante la vuelta al colegio de la 'generación Covid': "Muchas familias no llevarán a sus hijos"

Incertidumbre y miedo. Son los dos sentimientos que más predominan entre la comunidad educativa, que todavía no sabe cómo afrontará un inicio de curso en septiembre, en plena situación de repunte de contagios de coronavirus en España, y sin haber podido ser partícipe del proceso de toma de las decisiones que, sin duda alguna, les influirá.

A un mes del inicio del curso escolar, los profesores, directores, padres y madres de alumnos y sindicatos, ven con preocupación la vuelta al colegio, que consideran poco segura y carente de medidas concretas que garanticen la seguridad en los centros. Todos denuncian la indecisión que predomina en el sector, a la espera de las resoluciones en materia educativa que salgan de la reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos a finales de agosto; apenas días antes de la que, prevén, será una vuelta “apresurada” a las aulas y con muy poco margen de maniobra.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación se ha limitado a publicar una serie de “recomendaciones” a seguir en los centros educativos, en relación a las medidas de prevención e higiene frente al SARSCoV-2 en el curso 2020-2021. Entre otras cosas, el documento difundido por el ministerio, exige: que los docentes aseguren un distanciamiento de 1,5 metros en las aulas, la detección precoz de los casos sospechosos de Covid-19, impedir el contacto de alumnos de diferentes grupos, asegurar la higiene de forma frecuente y establecer un protocolo de actuación ante la aparición de nuevos casos.

No obstante, además de que, por el momento, las escuelas solo han recibido estas sugerencias -que cada comunidad autónoma puede adoptar según considere-, los docentes reclaman más unidad y creen necesaria la contratación de profesionales especializados que estén capacitados para asegurar el buen funcionamiento del curso en materia sanitaria. Pues, según sostienen, “no somos médicos ni epidemiólogos”.

"Se van a producir 17 inicios de cursos diferentes cuando estamos ante una misma situación sanitaria”

“Se está actuando como si fuera una situación normal, y no como se debería en una situación de emergencia sanitaria”, declara a 20minutos la secretaria de comunicación de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), Sonia García, denunciando la “falta de previsión, coordinación y liderazgo” por parte de Educación. Asimismo, García denuncia que cada una de las comunidades autónomas dispongan de distintas instrucciones a seguir, algo que en otros años habría sido normal, pero que, "ante un problema común hacen falta medidas comunes”. “Se van a producir 17 inicios de cursos diferentes en cada comunidad autónoma, cuando estamos ante un mismo enemigo, una misma situación sanitaria”, añade.

La generación Covid

Estudiantes realizan las pruebas de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU), en el Edificio Politécnico de la Universidad Alcalá de Henares, Madrid (España). Jes˙s HellÌn Jesús Hellín

Los estudiantes han sufrido este año las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes que trastocó por completo los últimos meses del anterior curso escolar, obligándoles a adaptarse a una forma de estudiar para la que no estaban preparados. Se trata de la "generación Covid", un término que acuñan desde el Sindicato de Estudiantes para englobar a los niños, niñas y jóvenes que se han visto afectados por la pandemia.

"Muchos nos veremos golpeados por esta pandemia de forma salvaje y no podremos recuperarnos durante este curso", afirma a 20minutos Coral Latorre, secretaria de comunicación del Sindicato de Estudiantes. "Es evidente que esta crisis, quienes las vamos a pagar y quienes ya la estamos pagando, somos aquellos estudiantes que menos recursos tenemos", asegura.

"Nos enfrentamos a la vuelta a las aulas con la misma incertidumbre que la de marzo"

Así, la sindicalista dice que "nos enfrentamos a la vuelta a las aulas en septiembre con la misma incertidumbre con la que teníamos en marzo", explicando que, desde su sindicato, han estado insistiendo sobre la necesidad de poner en marcha un plan de rescate a la educación pública, "porque la única forma de garantizar una vuelta segura a las aulas es que se puedan bajar las ratios, que se pueda garantizar la distancia de seguridad, que se contraten nuevos profesores para garantizar una atención mucho más individualizada… y la única forma de conseguir todo eso es mediante la inversión de miles de millones de euros en la educación pública".

La escasez de recursos, según consideran, no viene de ahora, sino de todos los recortes y privatizaciones que han ido arrastrando durante los últimos años y que, con la vuelta a las aulas, se pondrá de relieve de nuevo "todas las carencias del sistema educativo".

"Lo único que se va a conseguir es convertir nuestras aulas en centros de contagio"

"De hecho, un informe de Comisiones Obreras (CC OO) señalaba que se necesita contratar, por lo menos, a 165.000 profesores en todo el Estado para poder cubrir todas las necesidades que han surgido a raíz del virus", explica Latorre, afirmando que la calidad de la educación cada vez peligra más por la falta de recursos, sin los cuales "lo único que se va a conseguir es convertir nuestras aulas en centros de contagio, y sin garantizar una educación de calidad y un futuro digno para todos los que estamos en la educación pública".

A pesar de que el Sindicato ha sido reconocido por el propio Ministerio de Educación como la organización más representativa de los estudiantes de todo el país, denuncian que en ningún momento se han dirigido a ellos. "Nos han denegado constantemente todas las peticiones de reuniones que hemos hecho", cuenta Latorre, reivindicando que "la voz de los estudiantes debe ser escuchada también, porque somos una parte fundamental del sistema educativo", y para que "la educación pública no siga desangrándose, que es lo que está pasando ahora mismo".

Falta personal sanitario especializado

Como maestra de la pública en Madrid, Sonia García considera que se ha abandonado en cierta parte a la comunidad educativa. “Ha sido un julio con mucha incertidumbre y a la espera de que salieran las instrucciones del inicio de curso que, además, han salido bastante tarde. Cada centro está tratando de adaptarse de la mejor manera posible”. Así, la docente lamenta que haya caído toda la responsabilidad sobre los equipos directivos de los colegios, que todavía no saben si realmente va a aumentar el número suficiente de docentes para poder cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias. “Todo esto tiene que venir desde el ámbito de los profesionales de la sanidad, no desde los profesores”, asegura, recordando que, desde el sector, llevan pidiendo “hace ya muchos años” una enfermera escolar.

Ahora, en un contexto de crisis sanitaria, esa petición está más presente que nunca. Desde los sindicatos llevan meses reclamando la presencia de una figura que, ante la situación actual, consideran prioritaria. “En las recomendaciones, la coordinación de una persona responsable de Covid va a residir sobre un docente, y nosotros creemos que tiene que recaer en un sanitario, es decir, un profesional que tenga las aptitudes necesarias para actuar, por ejemplo, en situación de un brote; porque nosotros no somos los profesionales para ello”, asevera García, añadiendo que a los docentes les corresponde los asuntos que atienden a la educación, como pueden ser “cómo llevar a cabo la digitalización en los centros, el proceso de enseñanza y aprendizaje, etc.”.

Sin plan B

A parte de un protocolo común que dé respuestas efectivas y coordinadas en todos los centros educativos del país, un aumento de las plantillas y la remodelación de las escuelas; la ANPE -que lamenta que “en ningún momento se ha contado con el profesorado para la toma de decisiones”-, reclama también un plan de digitalización, “porque en cualquier momento se puede cerrar un centro o podemos volver al confinamiento”. De esta forma, creen necesario “un plan B” que garantice la continuidad efectiva del curso escolar en casos excepcionales y la preparación de la comunidad educativa en esos supuestos “más que probables”.

Se trata de un asunto en el que coincide todo el profesorado, entre ellos, una profesora de secundaria de la Comunidad de Madrid, cuyo nombre ha preferido mantener en el anonimato. “Lo ideal sería que los profesores nos incorporáramos -como está previsto- el día 1 de septiembre, y que nos dieran cursos de cómo trabajar online, porque el tercer trimestre lo hemos sacado adelante con un esfuerzo sobrehumano”, declara a 20minutos, asegurando que “esto nos viene grande a todos”. Así, cree que, para ello, “hay que tener en cuenta la edad de los docentes", pues, en el caso de los más mayores, han tenido que aprender de cero cómo gestionar la educación online.

"La cuenta no sale"

En las aulas se deberá asegurar el distanciamiento de 1,5 metros entre los alumnos, pero “la cuenta no sale” con los recursos de los que disponen. García cuenta que “las clases, por normativa, son de en torno a unos 30 metros cuadrados, y en un aula normalmente hay aproximadamente 25 alumnos; entonces, se necesita el doble de plantilla. ¿Esto se va a cumplir? Es lo que tenemos que saber, hasta que no llegue el momento no lo sabremos”.

El miedo es generalizado en toda la comunidad educativa. Los padres y madres, a estas alturas, tampoco tienen muy claro cómo va a ser el inicio de curso en septiembre. “Hay determinados padres que tienen miedo a esa vuelta a los centros y se han vuelto a poner en marcha todas las asociaciones que apuestan por la educación en casa”, cuenta García, añadiendo que “las familias necesitan respuestas”, y que “no se está cuidando a la educación como se tendría que estar cuidando”. “Yo creo que los políticos tendrían que estar a la altura de las circunstancias, y ahí está nuestra duda”, concluye.

Desde el Sindicato de Estudiantes han expresado también la preocupación que existe entre los padres y madres de alumnos que todavía no saben si llevar de vuelta a sus hijos en setiembre. "Hay muchas familias que ya se están planteando no llevar a sus hijos al colegio, sobre todo de infantil", cuenta, afirmando que "muchas prefieren que su hijo o hija pierda un curso antes que la vida".

Conciliación laboral y familiar

La duda de los padres y madres es "si desde las administraciones van a poner todos los recursos -humanos y materiales- para que ninguna persona corra ningún tipo de riesgo".

Además, a las familias les inquieta la inexistencia, en ciertas comunidades autónomas, de los servicios que facilitan la conciliación; como pueden ser el servicio de comedor, el de "madrugadores", o el de extraescolares, "algo que es fundamental en la escuela para permitir la conciliación familiar y laboral", declara a 20minutos la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), Leticia Cardenal.

"Nosotros creemos que la enseñanza presencial tiene que estar asegurada para todo el alumnado", afirma Cardenal, añadiendo que, no obstante, "habrá que buscar los mecanismos legislativos para que la enseñanza telemática pueda llevarse a cabo, porque no vale lo que hemos hecho en los últimos meses del curso, que ha sido, en muchos casos, un despropósito y ha tenido muchas carencias".

En definitiva, todos los colectivos coinciden en que la vuelta a las aulas en septiembre es totalmente insegura y precipitada, porque carece de medidas suficientes y contundentes, teniendo en cuenta la situación de gravedad. "No se ha tomado ninguna medida para evitar que se vuelva a repetir una tragedia de las dimensiones que hemos vivido en los anteriores meses y, lógicamente, eso tiene un impacto en la educación", concluye Coral Latorre.