La ONCE reparte el premio más grande de su historia en Cataluña, con 38 millones del Eurojackpot en Girona

El Eurojackpot de la ONCE ha dejado 38 millones de eurosen Girona, el mayor premio repartido por la organización en Cataluña en sus 82 años de historia, gracias al sorteo de este viernes, 7 de agosto.

La persona afortunada ha ganado el premio de primera categoría, que son cinco aciertos más dos soles, según informó este sábado ONCE Catalunya.

La agente vendedora de la ONCE Rosa Pinto es quien ha llevado la suerte a Girona. Ha vendido el boleto del Eurojackpot premiado con 38.145.589,70 euros.

Rosa, persona con discapacidad como los 2.500 vendedores de la ONCE, lleva 17 años vendiendo cupones. Tiene su quiosco en el número 18 del passeig Països Catalans, de Salt (Girona), donde vende habitualmente los productos de juego responsable de la ONCE de lunes a viernes. Casualmente, este viernes hizo una sustitución en Girona, en el quiosco de la ONCE ubicado en el número 9 de la calle Bastiments.

"Estoy contentísima. Siento una alegría inmensa", fueron las primeras palabras de Rosa, muy emocionada, nada más conocer la noticia. "Después de tantas desgracias, del confinamiento, de los rebrotes y de tanta crisis, estoy muy feliz de haber dado un premio tan grande. Me hubiera gustado que estuviera más repartido para multiplicar la felicidad de más personas, pero a quien le ha tocado y a su familia le ha arreglado la vida, seguro", añadió.

Se trata del mayor premio dado por la ONCE en Cataluña. En octubre de 2015, la misma lotería europea del Eurojackpot de la ONCE dejó 31,5 millones de euros en la calle Europa esquina con Joan Güell del barrio de Les Corts de Barcelona, en el punto de venta del agente vendedor de la ONCE Antonio Rodríguez.

Unos meses antes, el pasado mayo, un vecino del barrio de Bellvitge de L’Hospitalet (Barcelona) fue agraciado con más de siete millones de euros del premio de segunda categoría (cinco soles más un acierto) y se quedó a un número de ganar el bote récord de 90 millones de euros que ponía en juego el Eurojackpot.

En el sorteo de este viernes, un premio de segunda categoría del Eurojackpot (cinco números más un sol) dejó 409.769 euros en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). La suerte llegó a la población vallesana de la mano del vendedor de la ONCE Ismael Moro.

Sorteo europeo

Eurojackpot se comercializa en España y en otros 17 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar cinco números de 50 posibles y dos de 10 soles posibles. El sorteo se celebra todos los viernes en Helsinki (Finlandia) y ofrece grandes botes cada semana, con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros que crece en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa Eurojackpot junto a Alemania, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, Letonia, Noruega, Países Bajos y Suecia.

Eurojackpot se puede adquirir a los más de 19.000 vendedores de la ONCE en los establecimientos autorizados que, de forma solidaria, colaboran con la ONCE, así como en la web oficial de juego de la ONCE.

Con Eurojackpot, la ONCE ha abierto una nueva puerta a Europa. Este juego permite a la ONCE y a su Fundación diseñar las condiciones para adaptarse a los nuevos tiempos, con el objetivo de seguir siendo una gran entidad de la economía social, mostrar su modelo de gestión social fuera de las fronteras de España y continuar enarbolando la bandera del juego responsable para compartir con la sociedad su compromiso social.