Un total de 11 producciones de 12 países competirán por el Premio Kutxabank-New Directors del Festival de San Sebastián

Del total de trabajos seleccionados, siete son óperas primas y el resto son segundas películas de sus autores, según han explicado en rueda de prensa el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la directora de la Red Gipuzkoa de Kutxabank, Ainhoa Arruabarrena.

Entre quienes presentan su debut en el largometraje hay cuatro cineastas con proyectos gestados, premiados o programados anteriormente en el Festival de San Sebastián. Es el caso de Isabel Lamberti ('Bühl', 1987), cineasta nacida en Alemania y criada en España y Holanda que tras lograr con el corto 'Volando voy' (2015) el Torino Award de Nest, el encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián, ahora concursará con 'La última primavera / Last Days of Spring', largometraje ambientado en el barrio de chabolas de la Cañada Real de Madrid.

Asimismo, David Pérez Sañudo (Bilbao, 1987), que en 2017 participó en Zinemira-Kimuak con el corto 'Aprieta pero raramente ahoga' (2017), presentará 'Ane', un largometraje sobre una madre embarcada en la búsqueda de su hija desaparecida "en el marco de los conflictos por el tren de alta velocidad".

Por su parte, el brasileño Joâo Paulo Miranda Maria (Porto Feliz, Sâo Paulo, 1982), que obtuvo el Premio de los Distribuidores y Exhibidores Europeos en Cine en Construcción 37 Toulouse, mostrará 'Casa de antiguidades / Memory House', una "espiritual y fantástica" historia que capta las tensiones sociales y raciales del Brasil de hoy en día.

Asimismo, el ruso Grigory Kolomytsev (Krasnodar, 1990), que participó en las residencias de Ikusmira Berriak en 2018, narra en 'Chupacabra' el hallazgo de una criatura mística por parte de un niño.

También figura entre los primerizos la coreana Kim Mi-jo (Jeonju, 1989), que recientemente ha obtenido el Gran Premio de la competición coreana del Festival de Jeonju 2020 con 'Gal-mae-gi / Gull', historia de una mujer madura que sufre una violación.

El realizador chino Xingyi Dong (Anyang, 1986) debuta con 'Ge sheng yuán hé màn bàn pai / Slow Singing (Las notas del tiempo)', cuyo personaje principal es un hombre que vuelve a su pueblo natal tras salir de la cárcel, mientras que Suzanne Lindon (París, 2000), dirige, escribe y protagoniza '16 printemps / Spring Blossom', acerca de una joven que se debate entre el amor por un hombre mayor que ella y el disfrute de su vida adolescente.

SEGUNDAS PELÍCULAS

Por otra parte, cuatro cineastas concursarán en New Directors con su segundo largometraje. 'Limbo', la nueva participación de Ben Sharrock (Edimburgo, 1988) en New Directors tras debutar con 'Pikadero' (2015), se presenta como "una sátira intercultural sobre las dificultades y la esperanza de los refugiados".

También regresará a San Sebastián Imanol Rayo (Pamplona, 1984), ganador del Premio Zinemira con 'Bi anai' (2011) que en 'Hil kanpaiak / Death Knell (Campanadas a muerto)' lleva al cine la novela de Miren Gorrotxategi '33 ezkil'.

Finalmente, después de obtener eco internacional con 'Silent Night' (2017), su ópera prima, el polaco Piotr Domalewski (Lomza, 1983) acudirá por primera vez a San Sebastián con 'Jak Najdalej Stad / I Never Cry', un filme acerca de una joven que viaja a Irlanda para recuperar el cuerpo de su padre, muerto en un accidente laboral.

Lo mismo hará el japonés Akio Fujimoto (Osaka, 1988), que con 'Boku no kaeru basho / Passage of Life (2017)' ganó dos premios en la sección Asian Future del Festival Internacional de Tokio, y en su segundo filme, 'Umibe no kanojotachi / Along the Sea', sigue a una mujer vietnamita que escapa de su puesto de aprendiz técnica y empieza a trabajar ilegalmente en Japón para mantener a su familia.

Todas las películas seleccionadas para New Directors se proyectarán en premiere mundial salvo 'Gal-mae-gi / Gull', que será estreno internacional, y 'Limbo' y '16 printemps', que serán estrenos europeos.

Además, estas dos últimas y Casa de antiguidades forman parte del listado de filmes que el Festival de Cannes ha seleccionado en este año en el que la pandemia del covid-19 ha impedido la celebración de su 73 edición. Por su parte, 'La última primavera' había sido incluida en la programación paralela que realiza en Cannes ACID, la Asociación de Cine Independiente para su Difusión.

Rebordinos se ha felicitado por que este año el Festival de San Sebastián vuelve a tener una representación destacada del cine en euskera en secciones importantes como es el caso de 'Ane' o 'Hil kanpaiak', a las que se suma también 'Akelarre' en sección oficial.

Asimismo, ha destacado que las películas participantes en Kutxabank-New Directors tienen "temáticas muy variadas, pero un componente social muy fuerte" y abordan temas como "la inmigración, el conflicto del TAV, el pasado reciente de violencia en Euskadi, el racismo y la pobreza, o un deshaucio de la comunidad gitana en la Cañada Real de Madrid", entre otros.