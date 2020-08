Cataluña frena los contagios de coronavirus a 48 horas de que se cumpla el ultimátum de Torra

La situación de la pandemia del coronavirus en Cataluña continúa estabilizándose a pesar de que el riesgo de rebrote sigue siendo alto. En las últimas horas se han superado los 100.000 casos confirmados y se han sumado 1.243 nuevos positivos. Eso sí, el riesgo de rebrote ha disminuido de 161,9 a 159 con respecto al domingo y también disminuye ligeramente la tasa de reproducción del virus, que pasa de 1,06 a 1,02 en un día (se considera que esta tasa debe situarse por debajo de 1 para controlar el virus). Todo ello cuando faltan solo dos días para que se cumpla el plazo de 10 días que dio Quim Torra para aplicar restricciones más severas si no se frenaban los contagios.

Hace una semana el presidente de la Generalitat levantó la bandera roja de alerta ante el aumento de casos en Cataluña y los comparó con el pasado mes de febrero, cuando estábamos en la antesala del pico de marzo. Por eso advirtió de que no le temblaría el pulso a la hora de aplicar más restricciones si en 10 días no bajaba la cifra de contagios. “Si no avanzamos, tendremos que retroceder”, avisó.

Preocupa la situación en el Vallès

El foco de atención por los rebrotes en Cataluña se aleja del Segrià y Barcelona para concentrarse en la comarca del Vallès Occidental, donde los casos de Covid-19 se han duplicado respecto a la semana pasada en los municipios de Sabadell y Terrassa -las cocapitales-, así como en Cerdanyola y Ripollet.

En una semana, el Vallès Occidental ha pasado de contabilizar 270 positivos -registrados entre el 17 y 23 de julio- a 522 casos confirmados entre el 24 y el 30 de julio. La tasa de contagios actual es de 1,7; por encima de la media catalana.

Similar es la situación de la comarca vecina, el Vallès Oriental, que ha pasado de registrar 94 casos positivos entre el 17 y el 23 de julio a 215 en la última semana, y presenta una tasa de reproducción del virus prácticamente de 2.

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha lanzado un mensaje de preocupación y ha pedido prudencia a los ciudadanos: “En Sabadell los últimos datos no son buenos. No son buenos en el norte y en el sur de la ciudad, y sobretodo no son buenos en el hospital, que comienzan poco a poco a ir creciendo los casos de gente ingresada. A día de hoy aún no tenemos a nadie en la UCI, pero da miedo pensar que podamos tener unos datos como los que teníamos hace unos meses”, ha dicho en un vídeo en Twitter.

Por su parte, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha apuntado que los datos de la ciudad continúan “al alza, con más de 30 casos diarios de positivos por coronavirus” y que este lunes en sus hospitales había seis pacientes ingresados y una persona en la UCI por Covid-19.

La semana pasada, tanto Ballart como Farrés pidieron al conseller de Interior, Miquel Buch, un “refuerzo extraordinario” de Mossos para hacer cumplir las medidas contra la propagación del virus. Aseguraron que la Policía Municipal está “muy sola” e indicaron que la situación en Terrassa y Sabadell es especialmente delicada al anochecer, en ciertas plazas donde se reúnen grupos de jóvenes. A su vez, señalaron que la falta de ocio nocturno se ha traducido en un incremento de los botellones en la vía pública.

Figueres sigue en el punto de mira

Otro punto preocupante es el de Figueres y Vilafant (Alt Empordà), donde se ha aprobado una prórroga de 15 días para las restricciones contra la expansión del virus, aunque a partir de este lunes se han relajado algunas de las medidas y ya han podido abrir teatros, cines e instalaciones deportivas con un aforo del 50%. También se ha limitado al 50% el aforo en el interior de bares y restaurantes. No obstante, continúan sin poder reunirse grupos de más de diez personas y se recomienda no salir de casa en la medida de lo posible.

Un camarero atiende en la terraza de un bar de Figueres, este lunes. ACN

Según el último balance de Salud, elriesgo de rebrote en Figueres es muy alto, de 622,08 en la última semana -entre el 17 y el 23 de julio era de 751,08-. La velocidad de propagación también ha disminuido y ha pasado de 1,65 a 1,22. En cuanto a Vilafant, el otro municipio afectado, el riesgo de rebrote se sitúa en 654,08 -del 17 al 23 de julio era de 276,15- y velocidad de propagación ha incrementado de 1,20 a 2,17 en una semana.

Sobre las restricciones en estos municipios del Alt Empordà, Quim Torra ha asegurado este lunes que las medidas han demostrado dar “buen resultado” y que “cuando vayan apareciendo brotes alrededor del país, tendremos que aplicarlas”.

Por su parte, la alcaldesa de Figueres, Agnès Lladó, ha lamentado “la estigmatización” de su ciudad en la prórroga de las restricciones y ha recordado que la tasa de incidencia de contagio ha pasado de 4 a 1,2 en dos semanas. “Las medidas han funcionado, los establecimientos han hecho la faena y Figueres es una ciudad segura”, ha insistido.

Estabilización en Lleida y Barcelona

Tal y como se venía diciendo, en la región sanitaria de Lleida el riesgo de rebrote tiende claramente a la baja, aunque sigue en cifras muy elevadas. Si nos fijamos concretamente en la comarca del Segrià, el riesgo de rebrote se ha situado en 420,28 la última semana, cuando la anterior era de 1.084,09. La tasa de reproducción es de 0,59. Actualmente hay 68 personas ingresadas en el hospital, diez en la UCI.

En la región sanitaria de Barcelona, que incluye la capital catalana, Montcada i Rexac y Sant Adrià de Besòs, el riesgo de rebrote también tiende a la baja aunque se mantiene elevado. Del 17 al 23 de julio estaba en 279,36 mientras que la última semana se ha reducido hasta 198,23. La tasa de reproducción también cae de 1,72 a 1,01.

En Barcelona ciudad el riesgo de rebrote es de 197,45 y la curva tiende igualmente a la baja. La velocidad de transmisión es de 1, por debajo del 1,73 del intervalo de los siete días anteriores.