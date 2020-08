Nuevo rifirrafe entre PSOE y Podemos por la reunión con Cs: "Cuando hay un ministro, el Gobierno está representado"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recalcado este lunes que cuando un miembro del Ejecutivo asiste a un reunión lo hace en representación de todo el Gabinete. "Cuando hay un miembro del Gobierno, el Gobierno está representado", ha dicho, en respuesta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quién acusó a Ciudadanos de haber vetado a ministros de Podemos en la reunión que ha mantenido con el Ejecutivo.

Tras finalizar esta cita, que ha tenido lugar en el Congreso, la vicepresidenta ha ofrecido unas breves declaraciones a los medios de comunicación, que le han preguntado por la acusación lanzada por su compañera de Gabinete.

"Estoy aquí porque soy la vicepresidenta primera, en nombre del Gobierno, para escuchar a un grupo parlamentario que nos ayuda de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno", ha enfatizado.

Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE. Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes — Irene Montero (@IreneMontero) August 2, 2020

Además, ha querido dejar claro que "todo" el Ejecutivo está representando siempre que alguno de sus ministros o ministras acuden a una cita. "A mí me representó estupendamente la ministra de Trabajo este fin de semana en Baleares", ha dicho, en referencia a Yolanda Díaz, una de las ministras de Unidas Podemos.

Por lo demás, ha subrayado que su encuentro con Ciudadanos es "absolutamente normal", habida cuenta de que es necesario que el Ejecutivo dada la "arquitectura parlamentaria" con la que tiene que trabajar debe mantener informado y escuchar a Ciudadanos y viceversa. "Ya habíamos tenido una reunión en junio y habíamos quedado en vernos en agosto también", ha apostillado Calvo.

Por su parte Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos en el Congreso, ha dicho al terminar la reunión que "no hay vetos. No tenía objeto la presencia de Podemos hoy aquí porque no son temas de su competencia". En rueda de prensa ha dicho que han comunicado al Gobierno su preocupación por los rebrotes de coronavirus, la posibilidad de una segunda ola y la situación de los trabajadores en la pandemia.