¿Tu compañía aérea te presiona para que elijas un bono? Tienes derecho a la devolución de tu dinero

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido multitud de reclamaciones contra las compañías aéreas y plataformas de venta de billetes, cuyo motivo principal "son las malas prácticas de las compañías".

Las quejas del usuarios, según la OCU, se deben a tres razones: las compañías no ofrecen información a los viajeros sobre su derecho a reembolso, les obligan a aceptar bonos en el caso de cancelación del vuelo o proporcionan una información engañosa sobre los derechos como consumidores.

Por esta razón, las organizaciones miembros de la Organización de Consumidores Europea (BEUC, por sus siglas en inglés), entre las que se encuentra la OCU, han denunciado ante la Comisión Europea estas prácticas y solicitan una investigación.

Los usuarios tienen derecho a un reembolso

"Es cierto que la pandemia supone un gran desafío para el sector de los viajes, pero es inadmisible proporcionar información incorrecta y engañar a los consumidores sobre sus derechos", subraya la OCU.

Algunas aerolíneas no han reembolsado a los consumidores el dinero y no han ofrecido "una información clara y completa sobre sus derechos". No obstante, estas prácticas suponen una "clara violación del reglamento de derechos de los pasajeros aéreos de la Unión Europea", que indica que las compañías deben informar de forma correcta en caso de cancelación y "dar a los pasajeros la opción de un reembolso monetario, cuando se den circunstancias extraordinarias, como es el caso de esta pandemia", añaden.

Por ello, desde la organización han puesto a disposición de los consumidores toda la información relevante para poder recuperar su dinero en caso de cancelaciones a la que puedes acceder a través de este enlace.