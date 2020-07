Los brotes y las cancelaciones golpean al sector turístico cuando empezaba a levantar cabeza: "Es un drama"

El sector turístico español, la principal 'industria' de España, agoniza a causa de la pandemia de coronavirus. Después de sufrir un parón casi total desde el 14 de marzo, día en el que se decretó el Estado de Alarma, hasta principios de junio, el sector hotelero español confiaba en una cierta recuperación en julio y agosto, básicamente con turistas españoles, que permitieran ganar liquidez y coger 'oxígeno'.

Sin embargo, el auge de los rebrotes en diferentes CCAA está siendo letal. Según explica a 20minutosJosé Luis Zoreda, vicepresidente de la Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur), "la temporada turística en lo que llevamos de julio es tibia, por ser amable, pero las expectativas para agosto, con el auge de los rebrotes, son pésimas, dramáticas".

Zoreda afirma que con los rebrotes la llegada de turistas extranjeros, "que ya era escasa", se está anulando. "Da igual que tomemos múltiples medidas de seguridad los hoteles o restaurantes si las noticias que llegan a Francia, Alemania o Gran Bretaña son que en España hay otra vez brotes de coronavirus, directamente cancelan las reservas", se lamenta.

Baleares, con serios problemas

Una de las Comunidades Autónomas que peor está llevando la temporada turística veraniega es Baleares. Según Zoreda, "entre el 85 y el 90% de los turistas, en condiciones normales, serían extranjeros". "Cuando Cataluña y Baleares anunciaron que iban a obligar a llevar mascarillas en todos los espacios públicos se produjo una oleada de cancelaciones. Si julio iba a ir a medio gas a nivel de ocupación, ahora va a un tercio de gas y muchos con precios más bajos que otros veranos", asegura el vicepresidente de la Alianza.

Además, indica que "ha habido algunas noticias en la prensa alemana, que creemos que son fake news, hablando de alemanes infectados en Mallorca y todo eso hace un daño enorme".

Cataluña y Madrid, "muy golpeadas"

La situación de Cataluña y Madrid, otras de las dos grandes CCAA a nivel turístico, también está siendo muy mala. En Cataluña, recalca Zoreda, las noticias de los rebrotes y la recomendación de confinamiento en Barcelona, "ha sido un golpe directo al sector turístico justo cuando empezaba a levantarse". Al respecto, advierte de que "si se cierra Barcelona se hunde todo el turismo español a nivel internacional porque es una ciudad icónica conocida en todo el mundo, no es como si confinan A Mariña, en Galicia, que a la prensa extranjera le da igual".

Imagen del Parque Güell de Barcelona EFE

En las ciudades de Barcelona y Madrid la situación es muy mala, "aunque peor en la capital de Cataluña", indica Zoreda. "En condiciones normales Barcelona tiene la ventaja sobre Madrid de que atrae más turismo internacional, que gasta más dinero, pero eso ahora es una desventaja", subraya. El turismo urbano en las dos grandes ciudades de España está "en torno al 20% de ocupación, bajísimo, y hablamos de los hoteles que están abiertos, que muchos no lo están".

Andalucía y Valencia tratan de resistir con turistas nacionales

Andalucía, la Comunidad Autónoma más poblada de España, con casi 8,5 millones de habitantes, "es la que mejor está llevando esta temporada tan pésima gracias a que el 55% de sus turistas son andaluces que viajan entre provincias", explica el vicepresidente de Exceltur. "Sevillanos que van Cádiz o Huelva, de Córdoba, Granada o Jaén se van a Málaga o Almería... y eso les está salvando, además de la llegada de turistas del resto de España", afirma Zoreda.

"En Cádiz -agrega- hay hoteles con una ocupación de entre el 60 y 65%, que otro verano sería un fracaso y este es un éxito".

La Comunidad Valenciana, por su parte, ha perdido el turismo extranjero, pero es una de las preferidas por los turistas españoles, que son la clave este verano. No obstante, algunos rebrotes en Gandía (Valencia), Santa Pola (Alicante) o Peñíscola (Castellón) pueden perjudicarle de cara a agosto.

Terrazas en la playa de la Malvarrosa (Valencia). ROBER SOLSONA

El norte, beneficiado al asociarse a un turismo más al aire libre

Las Comunidades Autónomas del norte de España, como Asturias, Cantabria y, en menor medida, Galicia, se están beneficiando al asociarse a un turismo más al aire libre, de naturaleza, según Zoreda, y están teniendo menos problemas que otras más vinculadas al sol y playa y cierta masificación. No obstante, también han sufrido algunos rebrotes.

El extraño caso de Canarias

El caso de Canarias es distinto al resto y, gracias a ello, se han visto menos perjudicados. Según explica Zoreda, "la temporada punta turística de Canarias va de finales de octubre hasta marzo, es decir, en realidad es como si solo hubieran perdido 15 días de su temporada alta". "Ahora, con los bolsillos más llenos, pueden resistir mejor este verano en el que están recibiendo a turistas españoles, pero con una ocupación baja en líneas generales", asegura el vicepresidente de Exceltur.

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, en una imagen de archivo previa al coronavirus Jorge Paris

Enormes pérdidas del sector turístico

La Alianza por la Excelencia Turística estima en 43.000 millones de euros las pérdidas de la actividad turística en el primer semestre del año. "Para el segundo trimestre las cifrábamos en otros 40.000 millones de euros, pero no contábamos con tantos rebrotes y tan pronto, en pleno verano", asevera.

Zoreda afirma que los empresarios hoteleros no tienen "visibilidad de negocio más allá de dos semanas, quien diga lo contrario miente". Por todo ello, reclama "transferencias directas" por parte del Gobierno central para "salvar al sector turístico y evitar la quiebra total". "O nos dan ayudas o que nos bajen los impuestos, de lo contrario este negocio es insostenible, nosotros no podemos acumular stock. Todo lo que no vendamos ahora, no se vendará nunca", sentencia.