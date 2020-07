Las redes estallan contra 'Hormigas blancas' por estrenar temporada con Ana Obregón: "Sois unos buitres"

Este domingo tuvo lugar el anunciado regreso de Hormigas blancas, un formato que recorre, mediante un reportaje e intervenciones de colaboradores de Mediaset, la vida de una celebridad, con sus hitos profesionales y personales.

Ana Obregón o Anita la Fantástica fue elegida para el estreno del programa. La actriz y bióloga se encuentra atravesando uno de los momentos más tristes de su vida, después de que su hijo, Álex Lequio, falleciera a consecuencia de un cáncer con tan solo 27 años.

Desde el el plató, Carlota Corredera, como presentadora, explicó que la intención de reportaje era animar a la protagonista. Según comentó, buscaban recordarle sus logros y los mejores momentos de su vida, con la idea de que Obregón consiguiera distraerse por unos instantes de la tragedia en la que se encuentra inmersa. Por Twitter, la organización añadió que el programa estaba hecho con mucho cariño y desde el respeto que profesa a la actriz.

Hasta aquí #HormigasAnaObregón. Lo hemos hecho desde el respeto y el cariño que tenemos y se merece Ana. Gracias por estar ahí ❤️ ¡Adiós #hormiguitas! 🐜 — Hormigas Blancas (@hormigast5) July 26, 2020

Hemos hecho un programa precioso con todo el amor del mundo para Ana. Dadle una oportunidad #HormigasAnaObregón@hormigast5 — Mateo (@mnavarro_93) July 26, 2020

Según adelantaron, Ana Obregón se encuentra en su casa de Mallorca, apoyada y protegida por su familia -en especial por sus hermanas-, y hay días en los que "no es capaz ni de levantarse de la cama", según comentó Terelu Campos, colaboradora del formato y amiga de Ana.

Pero esa pretensión de alegrar a Obregón haciéndole ver que no todo ha sido malo pareció no convencer a la audiencia. Bajo el hashtag que se utilizó para comentar el formato, #HormigasAnaObregon, desde el principio los comentarios más destacados defendían que no era el momento adecuado para hacerlo.

Entre los argumentos, los usuarios destacaron que no se paró de nombrar la muerte de Álex durante el desarrollo del programa, que habría sido más adecuado emitirlo en unos meses, cuando Ana se encuentre mejor o que se trataba de algo especialmente injusto dada la buena relación que había tenido la también presentadora desde siempre con la prensa.

Hay que ser miserables y unos buitres carroñeros para querer tener audiencia gracias al reciente fallecimiento del hijo de Ana Obregón @hormigast5



Cambio de canal. Siempre aprovechándose de las desgracias ajenas. Menudos sinverguenzas están hechos #HormigasAnaObregón — CANARION 🇮🇨 (@Kanarion_) July 26, 2020

Dicen que van a mostrar los momentos más felices de Ana para ayudar a apaciguar su dolor. Lo cierto es que solo hablan del fallecimiento de Aless.



Que poco tacto y poco respeto hacia una madre que cada día lucha por sobrevivir a la pérdida de un hijo.#HormigasAnaObregón — ℓαυяι►💚 (@Lauri_ten) July 26, 2020

Que ASCO dais TELECIRCO, poneros 1 minuto en la vida de esta mujer, sufrid lo que sufre ella y veremos si os apetece que os entren en la vida con las botas sucias. Sois unos sinvergüenza! Iros a la mie*da #HormigasAnaObregón — Chris M.N *freefolk* (@chriswldreal) July 26, 2020

No sé pero yo no hubiese escogido a Ana en estos momentos, se que es el estreno y necesitáis un personaje de peso pero no creo que sea el momento de revolver en la vida de Ana #HormigasAnaObregon — nieves (@nievesquintana1) July 26, 2020

Sois carroña, ésto no se hace, tenéis mil personajes para hacer el programa.

Sois lo peor, dais asco, Ana siempre se ha portado muy bien con la prensa, no tenéis derecho a hacerle esta mierda.

#HormigasAnaObregón — DARK_BLUE (@Dark_Blue_Sea8) July 26, 2020

Qué triste que el primer programa sea el de una persona que acaba de perder a su hijo. #HormigasAnaObregon. El próximo hormigas blancas será el de Paz Padilla? — Calimera 🐧 (@calimeratweets) July 26, 2020

Pueden dejar de cruzar la pantalla hormigas gigantes mientras hablan de una persona que ha luchado y muerto por una enfermedad?

No conocéis el respeto.

No es una pregunta. Afirmo.#HormigasAnaObregon — Sin Perdón (@SinPerdn3) July 26, 2020

#HormigasAnaObregón No entiendo nada. Telecinco era diversión y frivolidad para olvidar las cosas serias del día a día. Que no os escuche hablar más de la cadena triste porque os habéis convertido en unos carroñeros que estáis jugando con el morbo aprovechando la situación. — JMMA (@JMMA11) July 26, 2020