Tres encapuchados armados con una pistola asaltan un piso de Olot (Girona) y atan al dueño para robarle el dinero

Tres encapuchados armados con una pistola y cuchillos asaltaron una casa de Olot (Girona), golpearon al dueño y lo ataron con el cable de un ordenador que había en el domicilio. Pasó el 18 de julio a las once y media de la noche en un piso de la carretera de les Tries. Los ladrones se llevaron el móvil del hombre y una cantidad importante de dinero (no ha transcendido la cifra) que había en la vivienda y después huyeron.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para atrapar a los autores. Es el segundo asalto violento que se vive en la ciudad de Olot en un mes y medio.

Según avanza el 'Diari de Girona' y ha confirmado la ACN, los tres encapuchados pidieron al propietario de la casa que les dijera donde tenía el dinero y, al ver que se resistía, le golpearon para que hablara y le amenazaron con el arma de fuego y los cuchillos que llevaban. También le ataron con los cables de un ordenador que había en el piso. Finalmente, consiguieron llevarse una cantidad importante de dinero (no ha transcendido la cifra), algún objeto de valor y el móvil y huyeron con un vehículo.

Cuando la víctima pudo desatarse llamó al 112 y, posteriormente, relató los hechos a los Mossos d'Esquadra y presentó denuncia. Fue atendido por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) por las heridas, pero no tuvo que ser hospitalizado.

Segundo asalto en la ciudad en mes y medio

Este es el segundo asalto violento que vive la ciudad de Olot en un mes y medio. El pasado 10 de junio, tres ladrones también asaltaron y apalearon a un vecino en su casa y lo amenazaron con armas de fuego. En aquella ocasión, los ladrones revolvieron la vivienda en busca de objetos de valor si bien no transcendió si se llevaron algún botín. La víctima fue trasladada hasta el hospital de Olot por las contusiones, pero su estado no era grave.

La Unidad Territorial de Investigación (UTI) tiene abiertas dos investigaciones para detener a los autores de los dos asaltos.