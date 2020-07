Més controls a Benimaclet, Jesús-Patraix i La Saïdia davant el rastre del virus en aigües residuals

La regidora del Cicle Integral de l'aigua, Elisa Valia, ha explicat que a través de la ferramenta desenvolupada en col·laboració amb Global Omnium i el CSIC "cada setmana es prenen tres mostres en diferents zones de la ciutat per a analitzar l'evolució dels rastres".

La setmana passada es va detectar un increment a Benimàmet i Castellar i les últimes mostres indiquen que tots dos pobles de València ja han reduït la presència de coronavirus en les aigües residuals.

"Gràcies a aquesta ferramenta l'Ajuntament de València pot anticipar-se a l'aparició de brots i actuar de manera preventiva en les zones on s'aprecie una tendència a l'alça", ha assenyalat Valia, qui ha assegurat que "permet localitzar un focus ràpidament".

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha informat que es reforçarà tant la presència d'agents de la Policia Local com de Protecció Civil en Benimaclet-Mestalla, Jesús-Patraix així com la Saïdia i la zona confrontant de Campanar i Benicalap per a "vigilar el compliment de les mesures de seguretat com la distància social i l'ús de les mascaretes".

Els agents sancionaran si observen incompliments de les normes, però ha posat l'accent que la intenció de la Delegació de Protecció Ciutadana és "informar a la ciutadania perquè siga responsable i no baixe la guàrdia davant el virus".

"No podem relaxar-nos perquè, com a mostra el resultat, la presència del virus es real i hem de mantindre totes les mesures de seguretat", ha conclòs Cano.