¿Cómo puedo acceder a las nuevas plazas de Policía y Guardia Civil, cuándo se convocan y qué requisitos hay?

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva oferta de plazas para la Policía Nacional y la Guardia Civil. La oferta está recogida en sendos reales decretos elevados al Consejo de Ministros por iniciativa conjunta de los ministerios de Política Territorial y de Interior, en colaboración del del Ministerio de Hacienda. La oferta de empleo público aplica a ambos cuerpos una tasa de reposición de un 115%. Además, al ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un sector esencial, se les acumula otro 15%.

¿Cuántas plazas se convocan?

En el caso de la Policía Nacional, la oferta de empleo público aprobada autoriza la convocatoria para oposición libre de un total de 2.491 plazas. De éstas, 2.366 plazas se circunscriben a la Escala Básica del cuerpo, de las cuales 473 quedan reservadas para militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicio. El real decreto incluye la oferta para oposición libre de otras 125 plazas en la Escala Ejecutiva, a las que hay que añadir la convocatoria de otras 250 para su provisión por promoción interna desde la categoría de subinspector.

Por lo que respecta a la Guardia Civil, la oferta pública autoriza la convocatoria de 2.154 plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias del cuerpo. Del total, 862 plazas quedan reservadas a los militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicios efectivos como tales, y otras 175 para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada. Además, el real decreto autoriza la convocatoria, para ingreso por promoción profesional en los centros docentes de formación de la Guardia Civil mediante la modalidad de promoción interna, de 80 plazas en la Escala de Oficiales y de 500 en la Escala de Suboficiales.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para poder optar a una plaza en la Policía Nacional, los requisitos principales son poseer la nacionalidad española, tener cumplidos 18 años, tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres, estar en posesión del título de bachiller o equivalente, no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas, estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y no padecer defecto físico ni enfermedad que incapacite para el desempeño del puesto.

En la Guardia Civil, por su parte, los principales requisitos son tener la nacionalidad española, ser mayor de edad (18 años) y no superar los 40 años, poseer el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, no tener antecedentes penales ni hallarse procesado en algún procedimiento judicial por delito doloroso, No haber sido inhabilitado/a por la administración pública, tener el permiso de conducción de tipo B y no tener tatuajes que puedan ser visibles con el uniforme de Guardia Civil (en caso de tener tatuajes no podrán estar en contra de los valores constitucionales o en contra de la Guardia Civil)

¿Cuándo hay que realizar la solicitud?

Las solicitudes para cualquiera de las convocatoria se deberán presentar en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

¿En qué consisten las pruebas?

En ambos cuerpos, para acceder a la escala básica, la que cuenta con más plazas, es necesario superar una serie de pruebas físicas, un examen de conocimientos en base al temario establecido para cada cuerpo, una prueba de ortografía, una entrevista y la realización de un test psicotécnico. Existe también una prueba de idiomas en el caso de la Policía Nacional con la que se podrá mejorar hasta un punto la nota final en caso de superar la fase oposición.

¿Cuándo se suelen convocar los exámenes?

Este año, debido a la pandemia del coronavirus, se han retrasado los plazos previstos para las convocatorias de 2019, por lo que la convocatoria de 2020 se verá afectada muy posiblemente. En el caso de la Policía Nacional, suele ser habitual las primeras pruebas, que son las físicas, comiencen a desarrollarse en el mes de septiembre y se prolongan hasta abril o mayo. En la Guardia Civil, por su parte, la primera prueba suele tener lugar en el mes de julio mientras que las últimas se convocan a lo largo del mes de septiembre.