"Hemos secuestrado a su hijo": Policía y Guardia Civil alertan de un nuevo repunte de los 'secuestros virtuales' telefónicos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han advertido en las últimas semanas que muchos ciudadanos están siendo víctimas de nuevo de los llamados 'secuestros virtuales', un tipo de delito en el que, a través de una llamada telefónica, el interlocutor hace creer a la víctima que tiene secuestrado a un familiar o a un amigo suyo y exige con rapidez una determinada cantidad de dinero por su liberación, cuando en realidad es mentira.

Para aumentar la angustia de la familia y conseguir más rápidamente el rescate, los delincuentes fingen la voz de la persona que dicen tener secuestrada y sus gritos de auxilio, solicitando el rescate para su liberación a través de empresas de envío de dinero.

Habitualmente son llamadas inesperadas provenientes de números ocultos, o con prefijo del extranjero, que intentan provocar la máxima angustia y bloqueo emocional, por lo que son muy agresivos y directos. Las cantidades reclamadas por los secuestradores oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros.

Aunque esta situación afecta a toda España, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detectado esta nueva oleada de extorsiones en la provincia de Madrid, aunque continúan analizando las llamadas denunciadas.

Solo en 2019, los investigadores especializados de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional trataron un total de 130 casos de secuestros virtuales en España, principalmente en Madrid, Cantabria, Zaragoza y Valencia. De estos 130 casos, en 107 se interpuso denuncia, en cinco se llegó a pagar dinero y en dos ocasiones se pudo recuperar ese dinero.

Consejos policiales

Las unidades policiales están preparadas para reaccionar en cuanto se denuncie un intento de secuestro virtual. Asimismo, también unas pautas de prevención básicas pueden evitar que los ciudadanos se conviertan en víctimas de este tipo de extorsiones:

- Desconfíe si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo.

- Mantenga la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo.

- Compruebe la información que le están aportando los falsos secuestradores

- No realice ningún pago, le exigirán un pago rápido para no dar tiempo a localizar al familiar, no envíe ningún dinero.

- No facilite datos personales y tampoco los publique en redes sociales.

- Avise a la Policía Nacional (091) e intente localizar al supuesto secuestrado por otra línea, así como grabar la llamada maliciosa.