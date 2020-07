La reforma laboral se mantiene como una de las claves en la negociación de los fondos de la UE

Reformas, ajustes, avances, recortes, modernización...Se puede usar las palabras que se quiera, pero los fondos de recuperación de la UE ante la crisis del coronavirus van a condiciones. "El dinero no es gratis", insisten una y otra vez las fuentes consultadas por 20minutos. La clave no está en que haya condicionalidad o no, sino en qué reformas se abordan. En un contexto en el que "no habrá hombres de negro", las exigencias cambian. En el caso de España uno de los puntos clave es la reforma laboral.

El Gobierno ha dado indicios de querer derogarla, total o parcialmente. No hay claridad en este sentido y acuerdos como el firmado con Bildu encendieron las alarmas de quienes consideran que sería muy negativo acabar con esa norma, aprobada en 2012, precisamente durante la crisis anterior. En el Ejecutivo, las voces de Podemos son las que rechazan con mayor firmeza esa reforma laboral, pero ni siquiera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene claro que se pueda derogar de forma íntegra. Si los aspectos "más lesivos".

Mientras, Europa mira y comenta. Ya en febrero, la Comisión Europea advirtió a España de que ligar la actualización de las pensiones a la inflación podría aumentar el gasto público y la desigualdad entre generaciones, al tiempo que le pidió no revertir la reforma laboral de 2012 sin evaluar antes sus consecuencias. "Será importante que cualquier nueva medida solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se preserven los logros de las reformas pasadas", explican.

Para el Ejecutivo comunitario, ahora tampoco parece ser el momento de abordar este tipo de cambios, sobre todo si tenemos en cuenta las duras consecuencias de la pandemia en la economía española. La idea, en todo caso, es profundizar en esa reforma laboral. Ahí se mueve de hecho Rutte.

Países Bajos apunta que si países del sur como España o Italia necesitan "ayuda" quiere tener el "claro compromiso" de que adoptarán reformas laborales o del sistema de pensiones. "Si el sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, y lo entiendo porque tienen poco margen financiero para hacerlo, lo razonable es que pidamos el compromiso claro de reformas. Si los préstamos se convierten en transferencias, las reformas son incluso más cruciales", sentenció.

Rutte ha subrayado durante estas semanas la necesidad de que el fondo europeo sirva para crear "una Europa fuerte en un mundo inestable", y eso "significa que los países que se han quedado atrás en cuanto a reformas laborales o de pensiones tienen que acelerar de nuevo".