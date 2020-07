El Gobierno quiere fortalecer el vínculo con EEUU pero afrenta a Trump: insiste en la tasa Google y en reforzar la OMS

Fortalecer las relaciones con Estados Unidos, pero sin renunciar a proyectos que van claramente en contra del criterio de su presidente, Donald Trump. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha apostado este miércoles por dar un “proyecto a largo plazo” a las relaciones transatlánticas y acto seguido ha recordado que, con acuerdo multilateral o sin él, España y la UE crearán un impuesto sobre la actividad de las grandes plataformas digitales, la conocida como Tasa Google, que Trump considera un ataque directo a las multinacionales tecnológicas de su país.

La divergencia de criterios entre el Gobierno español y la Presidencia de Trump ha quedado también patente en otra de las propuestas que ha lanzado González Laya este miércoles en un desayuno informativo. Mientras Trump retira la financiación a la Organización Mundial de la Salud (OMS), España apuesta por “repensar el sistema global de salud y dar más fuerza a la OMS”.

Según la ministra, “hace falta más preparación y protocolos que ayuden a prepararse de cara a futuras pandemias”, en el seno de la OMS, tan denostada por Trump.

Sin citar al presidente estadounidense, la ministra ha lamentado que “nuestra relación trasatlántica, un pilar de nuestra política exterior, adolece de un proyecto común a largo plazo”. Por eso, ha apostado por “redefinir el proyecto” con Estados Unidos. También con China, para contar con una “estrategia” y “una agenda de acciones positivas” que vaya más allá de la “próxima cumbre” y alcance los próximos “50 y 100 años”.

Tasa Google

Por lo que respecta a Estados Unidos, la relación traslatántica puede seguir deteriorándose con la Tasa Google que González Laya ha defendido este miércoles en nombre del Gobierno. Ha recordado que se está negociando en el seno de la OCDE pero también ha advertido de que si allí no hay acuerdo, España y la UE la crearán igualmente. Lo que no ha aclarado es qué ocurrirá si tampoco hay quorum entre los Veintisiete, si el Gobierno seguirá adelante igualmente. “Si hay alguno que se descuelga, eso no va a impedir a España y Europa seguir impulsando la fiscalidad, yo creo que los ciudadanos no lo entenderían, es así de sencillo”.

Este nuevo impuesto digital “no es un fetiche”, ha dicho la ministra, sino que “se trata de justicia fiscal” y ha advertido de que “en el siglo XXI no puede haber sectores de la economía que se queden fuera de la imposición”. Frente las reticencias de Trump, ha asegurado la Tasa Google también es algo que quieren las empresas digitales, que “no quieren tener 50 impuestos diferentes”. “Quieren un solo sistema europeo o, por lo menos, que hay un sistema armonizado”.