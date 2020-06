Las pruebas de la EBAU arrancan este martes en Extremadura con 6.200 alumnos repartidos en 19 sedes y con mascarilla

Unas pruebas que este año contarán con unas condiciones especiales debido a la crisis del coronavirus, como la entrada de los alumnos en diferentes turnos para evitar aglomeraciones, el uso de mascarilla obligatoria a la entrada y salida y en las zonas comunes, aunque podrán quitársela en los exámenes, o la ampliación del número de sedes para disponer de más espacio entre los participantes.

En concreto, este año la EBAU se realizará en 19 sedes repartidas por toda la región, siete más de lo habitual, con el objetivo de garantizar que se cumple con el protocolo de seguridad sanitaria elaborado siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la pandemia de Covid-19.

Así, en cuanto a los datos de participación, cabe destacar que los 6.274 estudiantes matriculados este año en las pruebas de la EBAU suponen un 23 por ciento más de matriculaciones con respecto al pasado curso, cuando se alcanzó la cifra de 5.100 alumnos, y las pruebas contarán además con 400 correctores y vigilantes.

Además, se ha recuperado la figura del "responsable de centro de secundaria", con 130 en total, que estarán en todo momento coordinadas con el Delegado de Sede y con los miembros del Tribunal Calificador y su función será la de velar porque todos los estudiantes cumplan con todas las indicaciones recogidas en Instrucciones Generales para el Desarrollo de las Pruebas EBAU-2020.

En concreto, deberán velar por que se cumplan las normas sanitarias y de seguridad, horarios de llegada y salida de las pruebas, así como de permanencia en los edificios y aulas donde se celebren los exámenes y en sus espacios comunes, como baños, aseos, pasillos.

MEDIDAS A LLEVAR A CABO

Así, y de acuerdo a las normas establecidas para la convocatoria de este año debido a la crisis del coronavirus, la llegada a los lugares de examen se realizará de forma escalonada para organizar a los estudiantes y evitar aglomeraciones.

En ese sentido, este martes, 30 de junio, los estudiantes accederán a la sede repartidos en tres turnos, el primero a las 8,30 horas; el segundo a las 8,40 horas, y el tercero a las 8,50 horas.

Por su parte, el miércoles y jueves, día 1 y 2 de julio, los estudiantes accederán a la sede también en tres turnos, el primero de ellos a las 9,30 horas; el segundo, a las 9,40 horas y el tercer turno a las 9,50 horas.

PROTOCOLO DE LA EBAU

En ese sentido, y según informa la UEx en nota de prensa, las medidas de prevención e higiene adoptadas por la Comisión Organizadora de la EBAU van dirigidas tanto a los estudiantes como a los miembros del Tribunal Calificador, al personal de administración y servicios, y a los trabajadores de los equipos de limpieza y seguridad.

En concreto, se aconseja reducir al máximo el número de acompañantes por estudiante, y no se permitirá el acceso de los acompañantes a los edificios de las sedes donde se llevarán a cabo los exámenes, mientras que a los estudiantes se les solicitará el resguardo de la matrícula de la EBAU.

De acuerdo a estas normas, solo podrán ir acompañados, en el interior del edificio, los estudiantes con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo educativo que lo requieran, y el acompañante deberá ser autorizado previamente por el Tribunal tras la valoración previa de las necesidades de los estudiantes que lo soliciten.

Además, es obligatorio el uso mascarilla para el acceso a las sedes y a las aulas de examen y también para el uso de los espacios comunes, y en todas las sedes se dispondrá de mascarillas, así como de gel hidroalcohólico en la entrada de todas las aulas de examen.

Durante el examen, los estudiantes podrán quitarse la mascarilla pues cumplirán con la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros de separación, señala.

Además, la salida del aula donde se celebre el examen se hará de forma ordenada y siguiendo las normas de distanciamiento interpersonal de 1,5 metro, y ningún estudiante podrá salir -haya terminado o no su examen- hasta que falten 30 minutos para finalizar la prueba.

Tanto en los descansos entre una prueba y otra como en la finalización y salida de los exámenes, todas las personas han de seguir manteniendo las preceptivas normas de seguridad, y no están permitidas las reuniones en grupo -por mínimas que sean- en las que no se respete la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros y/o no se haga un uso correcto de mascarillas.

Ante la posibilidad de que los servicios de restauración no estén abiertos ni disponibles, se recomienda que los estudiantes y demás personal implicado en las pruebas acudan con provisión de todo lo que consideren necesario, ya sea agua, refrescos o alimentos.

Para los horarios de descanso y comida se podrán utilizar las zonas al aire libre, respetando y cumpliendo siempre todas las medidas de seguridad, y no se permitirá el consumo de alimentos en el interior de los edificios.

Ante esta situación, la Comisión Organizadora de la EBAU ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad individual, y todas las personas implicadas en las Pruebas EBAU, tanto estudiantes que van a realizar los exámenes como los miembros del Tribunal y demás trabajadores, que estén afectados con la enfermedad COVID-19 y/o presenten síntomas asociados no pueden participar en las Pruebas EBAU.

Como novedad, cabe destacar que este año los estudiantes podrán examinarse en la Fase de Admisión de una segunda lengua extranjera distinta de la que se vayan a examinar en la Fase de Acceso. La calificación obtenida en dicha prueba podrá ser tenida en cuenta por las universidades en sus procedimientos de admisión.

Esta ponderación no tendrá aplicación en la Universidad de Extremadura hasta el proceso de admisión del curso 2021-2022, aunque es posible que otras universidades puedan aplicarlo para el proceso de admisión del curso 2020-2021.