Cvirus.- PP afea a Villalobos no ir a la comisión de recuperación: "Le importa su partido, no los sevillanos"

Así se ha pronunciado Pérez en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde junto a la vicepresidenta del PP de Sevilla y consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el presidente de Nuevas Generaciones, Pedro González, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sandra González, han inaugurado el acto de cierre de curso político de Nuevas Generaciones de Sevilla.

En este marco, también han destacado de Juanma Moreno que es "el primer presidente de la Junta de Andalucía que está garantizando un futuro de oportunidades para los jóvenes sevillanos y que está poniendo fin a etapas de gestión socialistas en la Junta con las que en algunos años más de 5.000 jóvenes sevillanos tenían que huir a otras comunidades para buscarse un futuro".

En su intervención, la presidenta 'popular' se ha referido al "plantón" que realizó el presidente de la Diputación a la referida comisión, lamentando "la mezquindad con la que el PSOE-A se está enfrentando a esta crisis tal y como demostró el Villalobos negándose a representar a un millón y medio de sevillanos como presidente de la Diputación sevillana y a más de ocho millones de andaluces como presidente de la FAMP". "Villalobos dio la espantá porque está en la política de la confrontación y lo único que le importa es lo que le pasa a su partido", ha apostillado.

No obstante, Pérez ha incidido en que Villalobos "se niega a ejercer como presidente del PSOE sevillano cuando tiene que dar explicaciones sobre lo que está pasando en el escándalo en la gestión del Consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur y en el que, al menos, están implicados y señalados por las investigaciones policiales dos alcaldes socialistas a los que Villalobos defiende a pesar de que no hubo ni una operación presuntamente ilegal en ese consorcio de la que no tuvieran conocimiento el alcalde de Casariche primero, y el alcalde de Estepa en los últimos meses, como así lo han indicado las primeras actuaciones policiales".

Por otra parte, la dirigente del PP ha agradecido a los jóvenes de NNGG "el férreo compromiso y el gran trabajo realizado por los jóvenes y por la provincia de Sevilla" y ha destacado que "nunca, hasta este último año, han tenido en la Junta al mayor defensor de los jóvenes y al primer gobierno de Andalucía que está empezando a garantizar un futuro de oportunidades para ellos".

"Hay que recordar que sólo en 2016, y en plena gestión socialista de Susana Díaz, un total de 5.397 jóvenes sevillanos tuvieron que abandonar nuestra provincia para buscar oportunidades en otras comunidades autónomas porque aquí, en Sevilla, el Gobierno de la Junta les había dado la espalda a los jóvenes sevillanos desde hacía años", ha agregado.

Así las cosas, Pérez ha celebrado que "esa etapa ya ha terminado y a Sevilla y a Andalucía ha llegado el Gobierno del cambio, porque en apenas año y medio el gobierno de Juanma Moreno ya está poniendo en marcha importantes medidas para frenar el principal problema de estos jóvenes: el paro". Ha señalado que la Junta ha aprobado el plan Aire, con 165 millones para toda Andalucía, 63 millones de los cuales serán destinados a jóvenes de entre 18 y 29 año, o que ha impulsado un programa de nuevos pagos a jóvenes agricultores y para la modernización de explotaciones por valor de 1,2 millones de euros.

"En materia de Universidad, se han congelado las tasas de las matrículas siendo Andalucía la comunidad autónoma con tasas más bajas de España solo por detrás de Galicia, también gobernada por el PP. Además, se amplía la bonificación de la matrícula a los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores, las universidades dispondrán de un 14 por ciento más de recursos este año y, por fin, se está empezando a saldar la deuda que la Junta mantenía con las universidades desde 2015", ha manifestado Virginia Pérez.

De su lado, la vicepresidenta del PP sevillano y consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado "la gestión absolutamente ejemplar del Gobierno de Moreno durante esta crisis sanitaria" pero ha lamentado que "los andaluces tengamos una oposición, como la que dirige Susana Díaz, que es absolutamente desleal con el gobierno de todos los andaluces". "Una oposición que se mantiene callada ante los ataques permanentes de Pedro Sánchez hacia Andalucía como el recorte de 900 millones de euros que nos pertenece a los andaluces, dinamitando la comisión parlamentaria y atacando al municipalismo", ha abundado.

Por su parte, el presidente de NNGG, Pedro González, ha señalado que "hoy cerramos un curso político en el que Nuevas Generaciones de Sevilla ha sacado su lado más solidario con la iniciativa '#YoVoyXTi' o la colaboración con Cáritas y Banco de Alimentos, porque somos una organización comprometida con la sociedad, y, además, ha sido un año en el que los jóvenes de NNGG no hemos parado, ni lo vamos a hacer, de denunciar los abusos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias".